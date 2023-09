Το «Island» αποχαιρετά το καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι

Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, ένα από τα πιο δημοφιλή κέντρα διασκέδασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, το Island , ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με ένα

μεγάλο πάρτι.

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, το Island Club θα δώσει το τελευταίο εντυπωσιακό «αντίο» για τη σεζόν, ενώ το επόμενο καλοκαίρι ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 30 χρόνια λειτουργίας του, με τα καλύτερα να έρχονται.

Για πολλά χρόνια, το συγκεκριμένο μαγαζί αποτελεί αγαπημένο προορισμό διασκέδασης για τους Αθηναίους και όχι μόνο. Βρίσκεται σε μια εξωτική ακτογραμμή της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με εκπληκτική θέα στη θάλασσα, ελληνικό στιλ με επιρροές από την πολιτισμική ταυτότητα και τη δυνατότητα να ζήσει κανείς μια αξέχαστη εμπειρία με ωραία μουσική και εκλεκτή γαστρονομική απόλαυση.





Από το πρωί έως το βράδυ, το Island προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Με fine dining επιλογές, μαγευτική θέα, ατμοσφαιρικό φωτισμό, και σύγχρονη μουσική από ελληνικούς και ξένους DJs παγκοσμίου φήμης, αποτελεί το must σημείο της καλοκαιρινής νυχτερινής Αθήνας.

Το club-restaurant φιλοξενεί κορυφαίους mixologists και bartenders που δημιουργούν μοναδικά cocktails, και η wine list του περιλαμβάνει σπάνιες ετικέτες. Με πάνω από 150 διαφορετικές ετικέτες ελληνικών και διεθνών κρασιών, σαμπάνιες χρονολογιών και αποστάγματα, το Island είναι πραγματικά ένας προορισμός για τους λάτρεις του κρασιού.

Antonis Dimitriadis – AD1, Κωνσταντίνος Ανάσης, Δημήτρης Γεωργόπουλος, Sergio, και ο Lil Koni, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα με τη μουσική τους. Τα πάρτυ Infinity και Jafari κάθε Πέμπτη και Κυριακή φέρνουν διεθνείς DJs και έχουν γίνει θεσμός. Την Παρασκευή και το Σάββατο, διάσημοι Έλληνες DJs όπως οκαι ο, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα με τη μουσική τους. Τα πάρτυ Infinity και Jafari κάθε Πέμπτη και Κυριακή φέρνουν διεθνείς DJs και έχουν γίνει θεσμός.

Ο γνωστός dj Αντώνης Δημητριάδης μαζί με τους ιδιοκτήτες του Island, Χρύσανθο και Σπύρο Πανά

Κλείσιμο



Φέτος, το Island φιλοξένησε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής

σκηνής. Καλλιτέχνες όπως οι Adriatique, Who made Who, Bedouin, Damian Lazarus, Argy, Fideles, Dixon και Agents of Time βρέθηκαν στα decks του club, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες για το κοινό. Και αυτά δεν ήταν τα μόνα ονόματα, καθώς πολλοί αξιόλογοι Έλληνες DJs όπως ο Cj Jeff, Agent Greg, Junior Pappa, Nick Jojo, Viton & Thodoris Triantafyllou, Alexandros Christopoulos και πολλοί άλλοι, πέρασαν από τα decks του Island.





Η Μόνικα Μπελούτσι