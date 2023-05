Μάικλ Τζάκσον: Η ανατριχιαστική ταινία που ήθελε να φτιάξει με τον Στίβεν Κινγκ

Κλείσιμο

ήταν καλεσμένος στο νέοπου συνδιοργανώνει ο Λέον Νέιφαχ και ο Τζέι Σμουθ, με τίτλο «Think Twice», όπου προχώρησε σε κάποιες αποκαλύψεις για τονΤο συγκεκριμένο επεισόδιο ήταν αφιερωμένο στον μουσικό θρύλο και η περιγραφή του χαρακτηρίζεται ως εξής: «Πάνω από μια δεκαετία μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, η κληρονομιά του παραμένει περίπλοκη και άλυτη. Το "Think Twice: Michael Jackson" είναι μια εξερεύνηση της ζωής και του αντίκτυπου του βασιλιά της ποπ - και μια έρευνα σχετικά με το γιατί η παγκόσμια επιρροή του συνεχίζει να υφίσταται, παρά τις ανησυχητικές κατηγορίες εναντίον του. Σε αυτή τη σειρά δέκα επεισοδίων, οι δημοσιογράφοι Λεόν Νέιφαχ και Τζέι Σμουθ σας παρουσιάζουν μια νέα οπτική της ιστορίας του Μάικλ Τζάκσον, βασισμένοι σε δεκάδες πρωτότυπες συνεντεύξεις με ανθρώπους που τον παρακολούθησαν από κοντά».Στο πρόσφατο επεισόδιο, αποκαλύφθηκε μια ανατριχιαστική περίπτωση όπου η τέχνη, για άλλη μια φορά, μιμήθηκε τη ζωή, όταν ο βασιλιάς της ποπ συνεργάστηκε με τον βασιλιά του τρόμου πριν από 30 χρόνια.Αυτό συνέβη όταν ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος βρισκόταν τότε στο απόγειο της φήμης του, επιστράτευσε τον Στίβεν Κινγκ για να δουλέψει σε μια ταινία μικρού μήκους με τον προσωρινό τίτλο «Is This Scary?». Στη μικρού μήκους ταινία, ο τραγουδιστής του «Thriller» θα υποδυόταν έναν παράξενο άνδρα σε ένα στοιχειωμένο σπίτι, που πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε έναν εξαγριωμένο όχλο κατοίκων της πόλης που τον κατηγορούν ότι τρόμαξε τα παιδιά τους με τα μαγικά και τα αστεία του.«Οι άνθρωποι σε αυτή την πόλη αισθάνονταν ότι αυτός ο άνδρας στο σπίτι με τον λόφο ήταν παράξενος και περίεργος και τρομακτικός», είπε ο Κινγκ. Ενώ, τα παιδιά πηγαίνανε κόντρα στους γονείς τους και έλεγαν: «Εμείς, τον γουστάρουμε αυτόν τον τύπο!».Αλλά σε μια ανατριχιαστική ανατροπή της πραγματικότητας, 12 ημέρες αφού είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα του «Is This Scary?» - στις 23 Αυγούστου του 1993 - κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο αείμνηστος θρύλος της μουσικής βρισκόταν υπό διερεύνηση για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ενός 13χρονου αγοριού. Η παραγωγή σταμάτησε και η ταινία μικρού μήκους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μια παρόμοια πλοκή, ωστόσο, είχε η μικρού-μήκους ταινία του, που λεγόταν «Ghosts», του 1996.Ο Νέιφαχ αποκάλεσε το βίντεο ένα «ξεχασμένο τεχνούργημα» και υποστήριξε ότι το πιο εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι γυρίστηκε προτού κάποιος κατηγορήσει τον Τζάκσον για οτιδήποτε.«Στην πραγματικότητα, οι κατηγορίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής, η οποία ακυρώθηκε όταν βγήκαν οι πρώτες αναφορές των μέσων ενημέρωσης για τον Τζόρνταν Τσάντλερ», πρόσθεσε. «Ήμουν τόσο γοητευμένος που αυτή ήταν η ιστορία που ήθελε να πει ο Μάικλ σε μια πολύ δημόσια μορφή».Ο παρουσιαστής του podcast συνέχισε: «Το 1993 βλέπετε και τις δύο πλευρές της ιστορίας του Μάικλ. Την αλματώδη άνοδο και την απίστευτη πολιτιστική επίδραση του, αλλά και την τραγική και δύσκολη περίοδο που ακολούθησε, όπου, ανεξάρτητα από το τι πιστεύατε για τις κατηγορίες, δεν μπορούσατε να τον βλέπετε πια με τον ίδιο τρόπο».«Το πιο εκπληκτικό για μένα είναι ότι ο Μάικλ κινήθηκε για να γυρίσει αυτή την ταινία προτού ποτέ κάποιος τον κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση παιδιών», πρόσθεσε ο Νέιφαχ.Το «Is This Scary?» σχεδιάστηκε από τον Τζάκσον ως «πνευματική συνέχεια» του επικού βίντεο-κλιπ του, «» του 1983. Αλλά, όπως πρόσθεσε ο Σμουθ, «ήθελε αυτό να είναι ακόμα πιο τρομακτικό».