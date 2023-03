Οι χαμένοι των Όσκαρ: Πέντε ηθοποιοί που δεν... χώνεψαν την ήττα τους

Κλείσιμο

Το όνειρο όλων των σταρ του Χόλιγουντ είναι αναμφίβολα, να κερδίσουν ένα πολυπόθητο Όσκαρ. Ωστόσο, δεν τα καταφέρνουν όλοι, αφού μόνος ένας επιλέγεται για να κερδίσει το βραβείο για κάθε κατηγορία.Όταν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Όσκαρ, έρχεται η ώρα να ανακοινώσει ο παρουσιαστής τον νικητή του κάθε βραβείου, η κάμερα έχει καταφέρει να εντοπίσει πολλές αντιδράσεις από τους... ηττημένους.Άλλοι ηθοποιοί έχουν «πιαστεί» από τον φακό να αναστενάζουν βαριά, άλλοι δεν μπορούν να κρύψουν την αναστάτωσή τους, ενώ υπάρχουν κι αυτοί, των οποίων οι αντιδράσεις ήταν πιο... «έντονες», με αποτέλεσμα να γίνουν viral.Παρακάτω, πέντε ηθοποιοί που πιάστηκαν στον φακό να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, αφού έχασαν το Όσκαρ.Η ηθοποιός του «Black Panther: Wakanda Forever» φάνηκε δυσαρεστημένη που η Τζέιμι Λι Κέρτις της «έκλεψε» το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. Η 64χρονη Μπάσετ και η 64χρονη Κέρτις ήταν και οι δύο υποψήφιες για το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για τους ρόλους τους στην ταινία Black Panther: Wakanda Forever και Everything Everywhere All at Once, αντίστοιχα.Όταν ανακοινώθηκε ότι κέρδισε η Κέρτις, η Μπάσετ δεν έδειξε και τόσο ενθουσιασμένη - και, όπως φάνηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του ABC, δεν σηκώθηκε καν να χειροκροτήσει ενώ καθόταν στην πρώτη σειρά. Ορισμένοι χρήστες του Twitter απογοητεύτηκαν που είδαν την πρωταγωνίστρια του Black Panther να μην κουνιέται από τη θέση της, ενώ άλλοι ήταν απλώς απογοητευμένοι που η Μπάσετ δεν κέρδισε.Ούτε ο Τζακ Νίκολσον , αλλά ούτε καιφάνηκαν να χαίρονται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Όσκαρ το 2003, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Άντριεν Μπρόντι κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού, για το δράμα «Ο Πιανίστας».Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Something's Gotta Give», Τζακ Νίκολσον εξέφρασε την έκπληξή του, μένοντας με το στόμα ανοιχτό, με τον Κέιτζ να φαίνεται κι εκείνος να λέει σοκαρισμένος στον φακό: «Τι;», βλέποντας τον Μπρόντι να ανεβαίνει στο βάθρο για να λάβει τη διάκρισή του.Ο Νίκολας Κέιτζ ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Adaptation», ενώ ο Νίκολσον για τον ρόλο του στο «About Schmidt». Το Όσκαρ διεκδικούσαν επίσης ο Μάικλ Κέιν για την ταινία «The Quite American» και ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις για τις «Συμμορίες της Νέας Υόρκης».