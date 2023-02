Cash or Trash: Έρχεται με μοναδικά αντικείμενα αλλά και παράξενες ιστορίες

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Σήμερα, Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στο Cash or Trash τέσσερα διαφορετικά αντικείμενα, αναζητούν αγοραστές με δυνατές προσφορές! Ποια είναι η δική τους ξεχωριστή ιστορία;Με έναν τρόπο που θυμίζει οργανωμένο «έγκλημα», η Δέσποινα Μοιραράκη έχει προετοιμάσει το έδαφος για την άφιξη ενός ακόμα αντικειμένου στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash. Η εκφραστική Βερόνικα έρχεται στην εκπομπή με ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, εκπροσωπώντας μια μεγάλη συλλέκτρια αλλά και φίλη της. Με τα δεδομένα να αλλάζουν αρκετά από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, η Ρουμάνα δημοσιογράφος έχει καταγράψει νοερά ό,τι χρειάζεται για να ανεβάσει τη διάθεση των προσφορών στην επόμενη φάση. Το βέβαιο είναι, όπως έχουν δείξει ως τώρα οι αγοραστές, ότι το αντικείμενο που φέρνει η Βερόνικα είναι μέσα στα ενδιαφέροντα του Φοίβου Στρουγγάρη αλλά όχι μόνο! Στο δωμάτιο των αγοραστών ο ανταγωνισμός στις προσφορές θυμίζει κατακτητικούς αγώνες για ένα από τα παλαιότερα αντικείμενα, που έχει έρθει μπροστά τους. Άραγε ποιος από τους αγοραστές θα κερδίσει το στέμμα στο «βασίλειο» του Cash or Trash, κάνοντας τη μεγαλύτερη προσφορά, που έχει ακουστεί ως τώρα ;Ο Ντάνι Τάνι έρχεται στο δωμάτιο της εκτίμησης να συναντήσει τη Δέσποινα Μοιραράκη με ανεβασμένη διάθεση, αφού με το μουσικό όργανο, που φέρνει, της αφιερώνει μια μελωδική καντάδα. Ο Θάνος Λούδος έχοντας στα χέρια του ένα αντικείμενο με προέλευση ιδιαίτερου κατασκευαστή, το όνομα του οποίου αποτελεί μεγάλη ιστορία στην δημιουργία των συγκεκριμένων μουσικών οργάνων στην Ελλάδα, θέτει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο Ντάνι Τάνι για μια καλή πώληση στο δωμάτιο των αγοραστών. Η περίπτωση όμως του Ντάνι Τάνι είναι από εκείνες όπου η προσωπικότητα του πωλητή καταφέρνει να ενισχύσει το αντικείμενο ακόμα περισσότερο στο δωμάτιο των αγοραστών, ακόμα και όταν δεν είναι ικανοποιητική η τιμή της εκτίμησης από τον Θάνο Λούδο. Ο σκοπός της πώλησης του αντικειμένου άλλωστε είναι αρκετά σημαντικός για τον πωλητή, καθώς ελπίζει στη δημιουργία ενός ιδιαίτερου ιδρύματος. Βασικό κριτήριο προκειμένου να αποχωριστεί το αντικείμενό του ο Ντάνι είναι να αγαπήσει αλλά και να εκτιμήσει κάποιος από τους αγοραστές την πραγματική του αξία. Με προσφορές που αγγίζουν ευαίσθητες χορδές, ένας από τους αγοραστές καταφέρνει να πιάσει μια αρκετά υψηλή νότα με την προσφορά του και να συγκινήσει τον Ντάνι Τάνι.Ο Μάριος έρχεται στο Cash Or Trash με ένα αντικείμενο άκρως συλλεκτικό και αρκετά σπάνιο. Με διάθεση να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να μάθει τα πάντα για την προέλευση του αντικειμένου του, ο νεαρός πωλητής συναντά τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο στο δωμάτιο εκτίμησης. Οι πληροφορίες είναι πολλές καθώς οι σφραγίδες, που διαθέτει το αντικείμενο του Μάριου, βοηθούν τον εκτιμητή του Cash Or Trash να εντοπίσει αρκετά στοιχεία για την προέλευση του. Παρά την καλή κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο, ο Θάνος Λούδος δίνει μια εκτίμηση αρκετά υψηλή, εκτός όμως των πλαισίων που έχει θέσει ο νεαρός πωλητής για την πώλησή του. Με νέα στοιχεία για το συλλεκτικό αντικείμενό του, ο Μάριος βρίσκεται μπροστά στους αγοραστές έτοιμος να διεκδικήσει το υψηλότερο ποσό από την καλύτερη προσφορά. Στην παρέα των αγοραστών βρίσκεται και η νέα αγοράστρια από την Κύπρο, η Έρμα Στυλιανίδη, η οποία μπαίνει ζεστά στο παιχνίδι των προσφορών. Πόσο δυνατές μπορούν να είναι όμως οι διαθέσεις των αγοραστών για να καταφέρουν μια δυνατή συμφωνία, αφού ο νεαρός πωλητής έχει ήδη σχηματίσει την ιδανική προσφορά στο μυαλό του;Τη Μαρίνα, με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα, υποδέχεται η Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash. Με ένα πολύ 60’ς αντικείμενο, σαν να είναι βγαλμένο από ταινία ρετρό, η Μαρίνα κρέμεται από τα χείλη του Θάνου Λούδου για να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες της. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου θέτει μια αρκετά καλή γραμμή επιχειρημάτων για τη Μαρίνα, που μπορούν να την βοηθήσουν στο δωμάτιο των 5 αγοραστών, παρά το γεγονός ότι η τιμή εκτίμησης δεν είναι εκείνη που περίμενε να ακούσει. Με μια ενδιαφέρουσα ιστορία να συνοδεύει το πως έφτασε το αντικείμενο στα χέρια της αλλά και τα επιχειρήματα από τον Θάνο Λούδο, η νεαρή Θεσσαλονικιά οδεύει γεμάτη αυτοπεποίθηση για το δωμάτιο των αγοραστών. Η δυνατή αντίδραση των αγοραστών γεμίζει με ελπίδες την πωλήτρια για την επικείμενη πορεία της δημοπρασίας. Με τα στατιστικά να δείχνουν συγκεκριμένους πωλητές να διεκδικούν το συγκεκριμένο αντικείμενο, η αρχική προσφορά του Δημήτρη Δεμερτζή ανατρέπεται από την άμεση απάντηση της Ιόλης Χιωτίνη. Με λάτρεις του είδους να διεκδικούν πλέον ξεκάθαρα το αντικείμενο της Μαρίνας, είναι πλέον στο χέρι της να αποφασίσει με ποιον από τους αγοραστές θα κλείσει μια καλή συμφωνία.Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούννα μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!Παραγωγός; Νίκος ΧριστοφόρουProject Manager: Γιώργος ΕυφραιμίδηςΣκηνοθεσία: Jo ΣισμάνογλουHead of Productions: Σάββας ΒέλλαςExecutive Producer: Βασίλης ΓεωργιάδηςΔ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος ΜιχελήςΟργάνωση Παραγωγής: Μαρία ΔημάκουΔ/νση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος, Σπύρος ΤριανταφύλλουΣκηνογράφος: Τζιοβάνι ΤζανετήςΕκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions