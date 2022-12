Ντομινίκ Κρεν: Η chef με τα 3 αστέρια Michelin μας κάνει το τραπέζι

Η Ντομινίκ Κρεν είναι μητέρα, ακτιβίστρια, συγγραφέας, φεμινίστρια και σύμβολο της κοινότητας LGBTQ+ . Χρησιμοποιεί τη φωνή της για να μιλάει για όσους είναι λιγότερο πιθανό να ακουστούν, δεν διστάζει να πει τη γνώμη της και δεν φοβάται να παίρνει ρίσκα για να υπερασπιστεί αυτό που πιστεύει. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλη και πρόσφατα ξεπέρασε με επιτυχία τη μάχη της με τον καρκίνο. Μα πάνω απ’ όλα είναι η πρώτη γυναίκα σεφ στις ΗΠΑ που κέρδισε τρία αστέρια Michelin για το εμβληματικό εστιατόριό της «Atelier Crenn», στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ τιμήθηκε με το βραβείο Icon Award 2021.Η συνάντηση με μια τόσο πολυάσχολη γυναίκα, έστω και ιντερνετικά, δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν σίγουρα ενδιαφέρουσα. Αφορμή είναι η πενθήμερη γαστρονομική φιέστα που ετοιμάζει την άνοιξη στη Γαλλία με οικοδεσπότη το Satopia Travel. Η πρώτη μου ερώτηση, όμως, δεν θα μπορούσε να μην αφορά τα μαγειρικά της επιτεύγματα και πόσο δύσκολο ή πιεστικό είναι για την ίδια να κερδίζει κάθε χρόνο διακρίσεις. Η απάντησή της είναι αφοπλιστική. «Δεν προσπαθώ να κερδίζω διακρίσεις, απλώς μου αρέσει να μαγειρεύω και να δημιουργώ.Η επαγγελματική μαγειρική ήταν πάντα μια δύσκολη δουλειά για τις γυναίκες παγκοσμίως, αλλά αν βάζεις αγάπη σε αυτό που κάνεις, τότε όλα είναι πιθανά». Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ζωής της, μου αποκαλύπτει ότι τα παιδικά της χρόνια στη Βρετάνη ήταν ευτυχισμένα: «Ο πατέρας μου ήταν σπουδαίος ζωγράφος και καταπληκτικός πολιτικός. Πάντα μαχόταν για να βοηθήσει τους άλλους. Η μητέρα μου, από την άλλη, είναι μια πιστή καθολική που εργάζεται ακόμα στην εκκλησία και δίνει καθημερινά βοήθεια σε ανθρώπους σε ανάγκη». Η σχέση της με την κουζίνα ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν 9 ετών και χρειάστηκε να μαγειρεύει για την οικογένεια επειδή η μητέρα της είχε αρρωστήσει. Η ανάγκη σύντομα έγινε το μεγάλο της πάθος.Στα 24 της αποφάσισε να σπουδάσει αυτό που αγαπούσε, αλλά οι σχολές μαγειρικής στη Γαλλία την απέρριψαν χαρακτηρίζοντάς την «ακατάλληλη» για τη γαστρονομία . Ομως «το όχι δεν ήταν επιλογή» για εκείνη. Και παρότι μιλούσε ελάχιστα αγγλικά, τόλμησε να μετακομίσει στο Σαν Φρανσίσκο, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει στο βιβλίο της «Rebel Chef: In search of what matters» που έγραψε μαζί με την Εμα Μπρόκες, ακόμα και στο πιο φιλελεύθερο λιμάνι της Αμερικής η Κρεν ήρθε αντιμέτωπη με τις διακρίσεις. Ενώ εργαζόταν στην κουζίνα του «Campton Place», έπεσε θύμα λεκτικής και σωματικής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, ομοφοβίας και εκφοβισμού από έναν άνδρα σε ανώτερο πόστο.