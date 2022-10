Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Μου αρέσουν τα ριάλιτι, το GNTM με εξέφραζε περισσότερο»

Κλείσιμο

σε συνέντευξή της που παραχώρησε στο περιοδικό «Hello» με αφορμή το νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα, το «Love Island» παραδέχθηκε πως όταν παρουσίαζε τη ζωντανή εκπομπήδεν είχε απολαύσει τη διαδικασία και εξήγησε τους πραγματικούς λόγους.Μιλώντας για τις δουλειές που έχει κάνει αποκάλυψε πως τα ριάλιτι είναι αυτά που της αρέσουν περισσότερο. «Μου αρέσουν τα ριάλιτι. Προφανώς και το GNTM με εξέφραζε περισσότερο, ήταν η δουλειά μου, μου ήταν πολύ εύκολο. Πήγαινα εκεί και έλεγα ότι έκανα τόσα χρόνια. Μου άρεσε πολύ το Pop Up γιατί ήταν ζωντανό. Προσπάθησα να το απολαύσω αλλά δεν τα κατάφερα για πολύ. Το Style Me Up ήταν απογευματινό, είχε πολλούς περιορισμούς σε αυτά που μπορούσα να πω και αγωνιζόμουν να κρατήσω μια ισορροπία. Είχε επίσης πολλά κενά ως project. Για αυτό και θεωρώ ότι εκεί έβαλα περισσότερο πλάτη στο backstage από ότι στο δικό μου κομμάτι, της παρουσίασης. Κι από εκεί όμως κάτι έμαθα», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.Στη συνέχεια αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο «Pop Up» εξηγώντας τους λόγους που δεν το απόλαυσε: «Γιατί δεν είχα ιδέα τι έπρεπε να κάνω. Δεν είχαμε κάνει πρόβες, ήταν τόσο πολλές εκπομπές και προσπαθούσα να καταλάβω ποια ήταν η θέση μου ως μιας κοπέλας που δεν ήταν παρουσιάστρια, αλλά μοντέλο από το εξωτερικό. Σκέφτηκα «για να μου προτείνουν να κάνω κάτι καινούργιο, μάλλον μπορώ». Υπήρχαν όμως τόσα πολλά που δεν ήξερα. Σίγουρα σε αυτές τις εκπομπές είσαι πιο ευάλωτος και πρέπει να προσέχεις τι θα πεις. Όταν ξεκινούσε το GNTM και είχα την αφέλεια του πρωτάρη, ας πούμε, πήρα την απόφαση να μην εγκλωβίσω τον εαυτό μου σε ένα κουτί που περιορίζεται από τους κανόνες της τηλεόρασης. Συνέχισα να είμαι ο ίδιος άνθρωπος αν και όχι τόσο αφελής. Δεν πειράζει, ας κάνω κι εγώ λάθη, κανείς δεν είναι τέλειος, ότι είναι να γίνει θα γίνει».