Marie Claire Power Trip: Η γυναίκα σήμερα στο συνέδριο του Marie Claire

- Γαλάτεια Λασκαράκη, Editor in Chief, Marie Claire GreeceΑπό την κορυφή της Μόδας στον ακτιβισμό για τη σωτηρία του πλανήτη- Arizona Muse, μοντέλο, ιδρύτρια DIRT Foundation for the regeneration of earth. Σε συζήτηση με τη Βίκυ Καγιά, μοντέλο, ηθοποιό, παρουσιάστρια, founder & CEO Great for WomenΒιωσιμότητα στη Μόδα: πολύ ακριβή για να πετύχει ή μονόδρομος προς ένα νέο τρόπο ζωής;- Simone Cipriani, αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, ιδρυτής της πρωτοβουλίας Ethical Fashion Initiative of the International Trade Centre Ronald Van Der Kemp, σχεδιαστής μόδας, ιδρυτής RVDK, του πρώτου sustainable οίκου υψηλής ραπτικής στον κόσμο- Ορσαλία Παρθένη, Artistic Director & CEO Parthenis, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών- Doina Ciobanu, Creative Director & Consultant, No More Plastic ambassadorΣυντονισμός: Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, Fashion Features Editor Marie Claire GreeceΗ μόδα κατακτά Νέους Κόσμους: Metaverse και NFT. Μπορούν οι γυναίκες να γράψουν τους κανόνες του Web3;- Marina Raphael, επιχειρηματίας, ιδρύτρια Marina Raphael, NFT Marina Raphael x Venyx world by Eugenie Niarchos- Bruno Ver, ιδρυτής Niftify, NFT tailored programs- Αμαλία Αγάθου, καλλιτέχνις, σύμβουλος στρατηγικής και καινοτομίας επιχειρήσεων- Δήμητρα Λέτσα, ιδρύτρια Moonshot IT & Media News powered by womenΣυντονισμός: Galia Loupan, Content Director Marie Claire InternationalΔιάλειμμα για καφέ και δικτύωσηΗ έμφυλη ανισότητα στον κλάδο των θετικών επιστημών και της έρευνας στην Ελλάδα: Tο πρόγραμμα L'Oréal-UNESCO για τις γυναίκες στην επιστήμη.- Alex Davison, CEO L'Oréal HellasΣε συζήτηση με τη Μαρίλη Ευφραιμίδη, Beauty Editor Gala GreeceΗγέτιδες στη δημόσια σφαίρα- Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, τέως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής ΝΔ και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων της Ε.Ε.Συντονισμός: Μαίη Ζαννή, πολιτικός επιστήμονας και συνιδρύτρια Women ActΣυμπεριληπτικός λόγος και έμφυλη ισότητα στα ΜΜΕ- Νίκη Λυμπεράκη, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, MEGA- Νικήτας Κορωνάκης, δημοσιογράφος, Πρώτο Θέμα, MEGA- Αργυρώ Μποζώνη, δημοσιογράφος, Lifo- Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ιδρύτρια ΑΜΚΕ Υπέροχες Γυναίκες, @yperoxesgynaikesΣυντονισμός: Αρετή Γεωργιλή, Lean In Network Greece (Athens)Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμαΜεγαλύτερες, αλλά καλύτερες: το προνόμιο να ωριμάζεις- Μαρία Καβογιάννη, ηθοποιός, Vichy Ambassador- Γιώτα Ρήγα, δερματολόγοςΣυντονισμός: Λίνα Δρούγκα, δημοσιογράφος, ΟΡΕΝ- Ενότητα: Ηγεσία σε περιόδους αλλαγής - Κάνοντας το αόρατο ορατό- Λένα Πλαΐτη, γενική διευθύντρια Επικοινωνίας ΠαπαστράτοςΣε συζήτηση με την Τίνα Μανδηλαρά, δημοσιογράφο, Πρώτο ΘέμαΦτιάχνοντας ομάδες με γνώμονα τη συμπερίληψη και το σεβασμό στη διαφορετικότητα- Σπυριδούλα Δρακοπούλου, Regional SEED Manager, Google & #lamRemarkable lead, Greece- Βικτωρία Καλφάκη, Head of Public Sector Greece & Cyprus, Google Cloud- Φωτεινή Μπαμπανάρα, Country Head of IM Communications & Engagement, Novartis HellasΣυντονισμός: Βελίκα Καραβάλτσιου, δημοσιογράφος ΜEGAΒιώσιμες πόλεις και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή- Ελπίδα Φιλιππίδου, Marketing & PR Manager Porsche Motodynamics S.A.- Σοφία Δήμτσα, διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας ΔΕΗ Α.Ε.- Πέννυ Δάλκου, youth Ambassador, #ClimateofChange, ActionAid HellasΣυντονισμός: Ανδρονίκη Κολοβού, Editor in Chief travel.grΔιάλειμμα για καφέ και δικτύωσηΗ Ομορφιά στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής αλλαγής- Τόνια Γεωργιάδη, General Manager L'Oréal Luxe- Παυλίνα Βουλγαράκη, τραγουδοποιός-στιχουργός, Yves Saint Laurent Beauty Ambassador, Abuse Is Not Love- Νίκη Μάντσιου, υπεύθυνη οργάνωσης & προγράμματος WIN. HellasΣυντονισμός: Μία Κόλλια, δημοσιογράφοςBe Your best: η Ομορφιά κάνει πράξη τα επαγγελματικά όνειρα των γυναικών- Μαρία Κοράλη, γενική διευθύντρια επαγγελματικών προϊόντων L'Oréal Hellas- Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια Women On Top personal & executive coachΣυντονισμός: Νεφέλη Λυγερού, δημοσιογράφοςBold initiative: στηρίζοντας τις επιχειρηματίες που τολμούν- Brune Failliot, International Communication Director Veuve Clicquot Bold ConversationsΣε συζήτηση με την Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια Women On Top, personal & executive coachΔιάλειμμα για καφέ και δικτύωσηΚάθε μέρα ένα νέο ξεκίνημα- Brooke Shields, ηθοποιός, μοντέλο, CEO Beginning is NowΣε συζήτηση με τη Γαλάτεια Λασκαράκη, Editor in Chief, Marie Claire GreecePower Champagne by Veuve Clicquot