To δικό τους «reuniοn» έκαναν ο Αλέξης Παππάς και οκαι άφησαν αιχμές για μία ακόμα πιθανή «τηλεοπτική συνύπαρξη», μετά τοΟι δύο εκρηκτικοί χαρακτήρες που πέρασαν από το ριάλιτι επιβίωσης, συναντήθηκαν και απάντησαν για τα όσα ακούγονται για το Survivor All Star και το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν.Φυσικά, δεν παρέλειψαν να μοιραστούν τη συνάντησή τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσαν βίντεο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram κι εξέφρασαν στο κοινό τους την επιθυμία και τους προβληματισμούς τους.«Μετά από 1,5 χρόνο είμαστε εδώ και τα λέμε. Επειδή ακούγονται πολλά για το Survivor, για το αν θα πάει κάποιος παίκτης ή κάποιος άλλος, εγώ έχω πάρει εδώ καφέ με τον Τριαντάφυλλο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», είπε αρχικά ο Αλέξης Παππάς.Στη συνέχεια, ο Τριαντάφυλλος σχολίασε: «Όσα χρόνια κι αν περάσουν, ό,τι και να γίνει, πάντα θα θυμάμαι ότι εκεί στον ποταμό, στη ζούγκλα λέγαμε οι δυο μας για τα όνειρά μας. Μιλάω σοβαρά στον κόσμο, να το ξέρει... Παιδιά, το τι περάσαμε... Και δεν ξέρω αν έρχονται άλλα πράγματα, δεν το ξέρω ακόμα».Τότε, ο Αλέξης Παππάς αντέδρασε στα λεγόμενά του και άφησε ένα υπονοούμενο για τη συμμετοχή τους στο «Survivor All Star», καθώς δεν αποκλείεται να τους δούμε ξανά μαζί στο ριάλιτι επιβίωσης.Πιο συγκεκριμένα είπε: «Θα περάσουμε κι άλλα... Κι άλλα».