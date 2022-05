Eurovision 2022: Ο ταλαντούχος κύριος Ράιλι - Η συγκινητική ιστορία του Αυστραλού τραγουδιστή

Σέλντον Ράιλι πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα της ζωής του. Να κάνει ένα ταξίδι στην Ιταλία, όχι για αναψυχή, αλλά για να εκπροσωπήσει την Αυστραλία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Πριν από δύο μήνες, οπέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα της ζωής του. Να κάνει ένα ταξίδι στην Ιταλία, όχι για αναψυχή, αλλά για να εκπροσωπήσει την Αυστραλία στον διαγωνισμό τραγουδιού της

Εν μέσω επευφημιών στο συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο Gold Coast, ο Ράιλι, ένας ταλαντούχος 23χρονος Φιλιππινέζος-Αυστραλός ερμηνευτής, γνωστός για τις συμμετοχές του σε ριάλιτι όπως το «The Voice», το «America's Got Talent» αλλά και το «Australia Decides» όπου κέρδισε την πρώτη θέση, εντυπωσίασε με τη δυναμική του μπαλάντα «Not The Same».

Ο χαρισματικός καλλιτέχνης συνειδητοποίησε πολύ γρήγορα ότι με τη δραματική και σκοτεινή σκηνοθεσία που είχε δημιουργήσει για το «Not The Same», θα μπορούσε να αφήσει το στίγμα του στη φετινή Eurovision στο Τορίνο.

Ο Ράιλι με αυτοπεποίθηση ανέβηκε στη σκηνή του Pala Olimpico και έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στον β΄ημιτελικό, για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό της παγκόσμιας μουσικής υπερπαραγωγής, που παρακολουθούν περί τα 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, κάθε χρόνο.

Ο Σέλντον Ράιλι έγραψε τους στίχους του τραγουδιού του στα τέλη του 2015, θέλοντας μέσα από αυτό να εκφραστεί. Ήθελε να μιλήσει για τις εμπειρίες του όσο μεγάλωνε. Σε ηλικία 6 ετών διαγνώστηκε με σύνδρομο Άσπεργκερ. Η παιδική του ηλικία υπήρξε ταραχώδης και ασταθής καθώς «μετακόμιζε από σπίτι σε σπίτι, χωρίς να γνωρίζει τη σεξουαλικότητά του και μεγαλώνοντας ανάμεσα σε μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια».





Μιλώντας για το κομμάτι που θα τραγουδήσει ξανά στη σκηνή του μεγάλου τελικού, ο Ράιλι ανέφερε τα εξής:

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί το τραγούδι του δεν είναι λυπητερό:

Σε συνεντεύξεις που έδωσε για το πώς κατάφερε να πάει στη Eurovision και λίγο πριν πετάξει για Τορίνο, o Ράιλι είπε: «Δεν θα πω τίποτα κακό για το Australia Decides, γιατί κέρδισα. Θα μπορούσα να ήμουν πιο ευτυχισμένος, αλλά λόγω του COVID υπήρξαν πολλές αναποδιές, υπήρχαν πολλές πρόβες που δεν μπορούσαμε να κάνουμε και ... απλά από πλευράς COVID, σήμαινε ότι υπήρχε μόνο τόσος δημιουργικός χρόνος που θα μπορούσα να έχω».

Ο Ράιλι αποκαλεί τη Eurovision «ζούγκλα». Όπως υποστηρίζει: «Η εποχή της Eurovision διαρκεί μήνες. Η Ιταλία επιλέγει τον νικητή της μετά από ένα τεράστιο μουσικό φεστιβάλ, το Σαν Ρέμο. Πολλά από τα τραγούδια βελτιώνονται στη συνέχεια μεταξύ της νίκης και του ίδιου του διαγωνισμού - μερικές φορές για να βελτιωθεί η ενορχήστρωση, άλλες φορές για να μειωθεί η διάρκεια του τραγουδιού στα τρία λεπτά. Αν δεν φτάσουν σε αυτό το χρονικό όριο ή και κάτω από αυτό, δεν μπορεί το τραγούδι να πάει στη Eurovision».

Μιλώντας για όλα όσα αντιμετώπισε για να φτάσει στον τελικό, δήλωσε: «Τελικά, δεν ξέρεις πόσο μεγάλη είναι η Eurovision μέχρι να πας στην Ευρώπη και να δεις πόσο πολλοί οι άνθρωποι έχουν εμμονή με το όλο θέμα. Έτσι ήταν ωραίο να αποκτήσουμε μια εμπειρία και ένα είδος γευσιγνωσίας για το τι έρχεται».

