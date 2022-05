BAFTA TV Awards 2022: Οι μεγάλοι νικητές των βρετανικών τηλεοπτικών βραβείων

Κλείσιμο





Ταπραγματοποιήθηκαν χθες στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο, προκειμένου να αναγνωριστεί η αριστεία στη βρετανική τηλεόραση της περασμένης χρονιάς.Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς ήταν ηγια την ερμηνεία της στην τηλεοπτική σειρά Help του BBC, ενώ οέλαβε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για το Time.Καλύτερη δραματική σειρά για φέτος ήταν το In My Skin, ενώ το Time έλαβε το βραβείο για την καλύτερη μίνι. Ακολουθούν αναλυτικά οι νικητές των τηλεοπτικών βραβείων BAFTA για το 2022David Thewlis – Landscapers (Sky Atlantic/HBO)Hugh Quarshie – Stephen (ITV)Olly Alexander – It’s a Sin (Channel 4)Samuel Adewunmi – You Don’t Know Me (BBC One)Stephen Graham – Help (Channel 4)Denise Gough – Too Close (ITV)Emily Watson – Too Close (ITV)Kate Winslet – Mare of Easttown (Sky Atlantic/HBO)Lydia West – It’s a Sin (Channel 4)Niamh Algar – Deceit (Channel 4)Manhunt: The Night Stalker (ITV)Unforgotten (ITV)Vigil (BBC One)Céline Buckens – Showtrial (BBC One)Emily Mortimer – The Pursuit of Love (BBC One)Jessica Plummer – The Girl Before (BBC One)Leah Harvey – Foundation (Apple TV+)Tahirah Sharif – The Tower (ITV)Callum Scott Howells – It’s a Sin (Channel 4)David Carlyle – It’s a Sin (Channel 4)Nonso Anozie – Sweet Tooth (Netflix)Omari Douglas – It’s a Sin (Channel 4)Stephen Graham – Time (BBC One)Aimee Lou Wood – Sex Education (Netflix)Aisling Bea – This Way Up (Channel 4)Anjana Vasan – We Are Lady Parts (Channel 4)Natasia Demetriou – Stath Lets Flats (Channel 4)Rose Matafeo – Starstruck (BBC Three)Joseph Gilgun – Brassic (Sky Max)Ncuti Gatwa – Sex Education (Netflix)Samson Kayo – Bloods (Sky One)Steve Coogan – This Time With Alan Partridge (BBC One)Tim Renkow – Jerk (BBC Three)The Lateish Show With Mo Gilligan (Channel 4) WINNERRace Around Britain (Munz Made It/YouTube)The Ranganation (BBC Two)Alison Hammond – I Can See Your Voice (BBC One)Graham Norton – The Graham Norton Show (BBC One)Joe Lycett – Joe Lycett’s Got Your Back (Channel 4)Michael McIntyre – Michael McIntyre’s the Wheel (BBC One)Sean Lock – 8 Out of 10 Cats Does Countdown (Channel 4)It’s a Sin (Channel 4)Landscapers (Sky Atlantic/HBO)Stephen (ITV)An Audience With Adele – Adele is surprised by the teacher who changed her life (ITV)I’m a Celebrity … Get Me Out of Here! – Ant and Dec dig at Downing Street’s lockdown parties (ITV)It’s a Sin – Colin’s devastating Aids diagnosis (Channel 4)RuPaul’s Drag Race UK – Bimini’s verse ‘UK Hun?’ (BBC Three)Squid Game – red light, green light game (Netflix)Married at First Sight UK (E4)RuPaul’s Drag Race UK (BBC Three)The Dog House (Channel 4)9/11: Inside the President’s War Room (BBC One)Grenfell: The Untold Story (Channel 4)Nail Bomber: Manhunt (Netflix)Death of England: Face to Face (Sky Arts)Help (Channel 4)I Am Victoria (Channel 4)Casualty (BBC One)Emmerdale (ITV)Holby City (BBC One)Call My Agent! (Netflix)Lupin (Netflix)Mare of Easttown (Sky Atlantic/HBO)Squid Game (Netflix)Succession (Sky Atlantic/HBO)