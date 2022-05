«Σαρώνει» στο box office το «Doctor Strange 2»

Η ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» βγαίνει στους κινηματογράφους στις 6 Μαΐου και έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους λάτρεις της Marvel

Μαΐου

Στην υπόθεση του φιλμ,

ο Doctor Strange με τη βοήθεια

παλαιών και νέων

μυστικιστικών συμμάχων, διασχίζει την εντυπωσιακή και επικίνδυνη εναλλακτική πραγματικότητα του Πολυσύμπαντος, για να αντιμετωπίσει έναν μυστηριώδη νέο αντίπαλο.

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το «» κατάφερε να συγκεντρώσει 450 εκατομμύρια δολάρια στο άνοιγμα του στο παγκόσμιο box office, κάνοντας την εβδομάδα πρεμιέρας του, πραγματικά εντυπωσιακή.Ειδικότερα, η ταινία μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει στο αμερικάνικο box office 185 εκατομμύρια δολάρια και στο διεθνές έχει φτάσει τα 265 εκατομμύρια δολάρια.Το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα την προηγούμενη Πέμπτη, στις 5Ο Sam Raimi σκηνοθετεί από σενάριο του Michael Waldron. Οι Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg και Rachel McAdams αποτελούν το πρωταγωνιστικό καστ, σε ένα φιλμ που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχει ήδη κερδίσει αρκετούς σινεφίλ παγκοσμίως.«Το Multiverse of Madness θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τίτλος που έχουμε επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι είναι μία ταινία τρόμου, αλλά θα είναι μία μεγάλη ταινία του MCU με τρομακτικές σκηνές. Περίπου όπως ήταν το Raiders of the Lost Ark και όταν ήμουν παιδί έπρεπε να κλείσω τα μάτια όταν έλιωναν τα πρόσωπα. Ή το Temple of Doom, το Gremlins και φυσικά το Poltergeist. Αυτές είναι οι ταινίες που δημιούργησαν το PG-13» , είχε αναφέρει στο παρελθόν ο πρόεδρος των Marvel Studios, Kevin Feige.