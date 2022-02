Doctor Strange: Ράιαν Ρέινολντς και Πάτρικ Στιούαρτ διαψεύδουν πως συμμετέχουν στο Multiverse of Madness

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds) και ο Πάτρικ Στιούαρτ (Patrick Stewart) απαντούν στις φήμες για την εμφάνισή τους στο επερχόμενο σίκουελ του «Doctor Strange». Την περασμένη εβδομάδα, ένα νέο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία -με τίτλο «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»- προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl LVI.Στο κλιπ, οι θαυμαστές παρατήρησαν μια φωνή που μοιάζει πολύ με αυτή του Στιούαρτ. Ο Βρετανός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε στο παρελθόν ως ο τηλεκινητικός καθηγητής Τσαρλς Εξέβιερ στη σειρά ταινιών «X-Men» της Marvel.Ο Στιούαρτ ρωτήθηκε για τις εικασίες σε μια πρόσφατη συνέντευξη του στο Comic Book, αν θα συμμετάσχει στη νέα ταινία του «Doctor Strange». «Ξέρετε, οι άνθρωποι μιμούνται τη φωνή μου από τότε που ανέβηκα στη σκηνή πριν από 60 χρόνια», είπε ο Στιούαρτ. «Επομένως, δεν μπορώ να φέρω ευθύνη για αυτό».Εν τω μεταξύ, ο Ρέινολντς -που πρωταγωνιστεί ως Deadpool- αρνήθηκε επίσης τους ισχυρισμούς ότι συμμετέχει στην ταινία αφού οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι ο αντιήρωας μοιάζει να εμφανίζεται σε μια αφίσα για την ταινία του «Doctor Strange».«Υποθέτω ότι δεν πρέπει πραγματικά να πω τίποτα γι' αυτό, αλλά πραγματικά δεν παίζω στην ταινία», είπε ο ηθοποιός στο Variety. «Θα μπορούσα να μην λέω την αλήθεια, αλλά σου υπόσχομαι ότι δεν είμαι στην ταινία». Η ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» βγαίνει στους κινηματογράφους στις 6 Μαΐου.