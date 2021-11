Φωτιές στο Μπάκιγχαμ: Ο Κάρολος ήταν που ανησυχούσε για το χρώμα του μωρού των Χάρι και Μέγκαν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αν υπήρχε μια περίπτωση Χάρι και Μέγκαν να έκαναν χριστουγεννιάτικες διακοπές στο Σάντριχαμ μαζί με την... μόλις εξαϋλώθηκε. Η συνέντευξη στην Όπρα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο και συνεχίζει να ανάβει φωτιές. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αποκαλύφθηκε πως ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ήταν αυτός που ανησυχούσε για το χρώμα των παιδιών των, πριν ακόμη τον γάμο τους.Κατά την διάρκεια τηςμε μητέρα Αφροαμερικανή και πατέρα λευκό, είχε αποκαλύψει πως στη βασιλική οικογένεια υπήρξε ανησυχία για το χρώμα του μωρού που θα έφερνε στον κόσμο όταν εκείνη ήταν έγκυος στον Άρτσι. «Υπήρξαν ανησυχίες και συζητήσεις για το πόσο σκούρο θα είναι το χρώμα του όταν θα γεννηθεί... Επρόκειτο για συζητήσεις που η οικογένεια είχε με τον Χάρι», είχε δηλώσει η δούκισσα του Σάσεξ στην Όπρα.Η αποκάλυψη σοκ περιλαμβάνεται στη νέα έκδοση του βιβλίου «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» του αμερικανού συγγραφέα Κρίστοφερ Άντερσεν, ένα ββιλίο που βρίσκεται στην λίστα των best sellers των New York Times.O συγγραφέας επικαλούμενος καλά πληροφορημένες πηγές μεταφέρει έναν διάλογο που φέρεται να είχε ο πρίγκιπας Κάρολος με την σύζυγό τουτην ημέρα της ανακοίνωσης του αρραβώνα του Χάρι με την Μέγκαν στις 27 Νοεμβρίου 2017.Kαθώς ο πρίγκιπας Κάρολος καθώς έπαιρνε το πρωινό του με την δούκισσα της Κορνουάλης της ψιθύρισε: «Αναρωτιέμαι πώς θα είναι τα παιδιά τους». Η Καμίλα έκπληκτη με την ερώτηση του συζύγου της, απάντησε: «Φυσικά, θα είναι πανέμορφα, είμαι σίγουρη». Ο πρίγκιπας της Ουαλίας χαμήλωσε τη φωνή του και συνέχισε: «Εννοώ, ποιο νομίζεις πως θα είναι το χρώμα της επιδερμίδας τους;».Ο συγγραφέας, ο οποίος υποστηρίζει πως βοηθήθηκε στο έργο του από ανώνυμη, καλά πληροφορημένη πηγή, υποστηρίζει πως ο πρίγκιπας Κάρολος δεν είναι εκείνο το «ανώτερο μέλος» της βασιλικής οικογένειας στο οποίο είχε αναφερθεί η Μέγκαν Μαρκλ στην πολύκροτη συνέντευξη που παραχώρησαν οι Σάσεξ στην Όπρα Γουίνφρεϊ τον περασμένο Μάρτιο.Στο νέο βιβλίο του Άντερσεν ο συγγραφέας υποστηρίζει πως αξιωματούχοι του παλατιού διαστρέβλωσαν τα λεγόμενα του Καρόλου και η απλή περιέργεια του διαδόχου για το χρώμα των παιδιών που θα έφερναν στον κόσμο ο Χάρι και η Μέγκαν εξελίχθηκε σε ρατσιστικό αφήγημα. Ο συγγραφέας κατηγορεί για αυτή την εξέλιξη που δημιούργησε τριβές των Σάσεξ με το παλάτι τους αξιωματούχους του Μπάκιγχαμ, τους οποίους αποκαλεί «Οι άνδρες με τα γκρίζα». Πρώτη η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε αναφερθεί στους «άνδρες με τα γκρίζα», τους ανώτατους αξιωματούχος του παλατιού που παρακολουθούσαν κάθε της κίνηση.Σύμφωνα με τον Άντερσεν, πρόκειται για μια «ελιτίστικη κλίκα» που κινείται στους διαδρόμους του Μπάκιγχαμ και εκείνη την περίοδο συζητούσε το «πώς θα φαίνεται η βασιλική οικογένεια στον έξω κόσμο όταν το αίμα της αναμιχθεί με αφρικανοαμερικανικό αίμα».Το βιβλίο αναφέρει πως ο Χάρι διαμαρτυρήθηκε στον πατέρα του και ο Κάρολος, σύμφωνα με πηγή από το παλάτι, είπε στον γιο του πως δείχνει υπερβολική ευαισθησία για το θέμα. Μετά την συνέντευξη - βόμβα των Σάσεξ στην Όπρα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ερωτηθείς για το συγκεκριμένο θέμα χαρακτήρισε αγένεια το να ρωτάει κάποιος για το χρώμα του μωρού. Όμως, τόνισε πως τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν είναι ρατσιστές.Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Κάρολου που ρωτήθηκε από την New York Post για το νέο βιβλίο και όσα υποστηρίζει για τον πρίγκιπα της Ουαλίας, αρκέστηκε να απαντήσει πως «πρόκειται για αποκύημα της φαντασίας και δεν αξίζει περαιτέρω σχόλια». Το βιβλίο περιγράφει, επίσης, τη σχέση των δύο αδελφών και των συζύγων τους,, που αρχικά ήταν τόσο καλή, ώστε να συμμετέχουν από κοινού σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και να λάβουν το προσωνύμιο The Fab Four (Οι υπέροχοι τέσσερις). Όμως, γρήγορα και ειδικότερα, μετά το Megxit τον Ιανουάριο του 2020, το ρήγμα στις σχέσεις Ουίλιαμ και Χάρι άρχισε να βαθαίνει με αποτέλεσμα σήμερα μετά βίας να απευθύνουν ο ένας στον άλλον τον λόγο. Αυτό άλλωστε φάνηκε ξεκάθαρα και στην κηδεία του παππού τους, πρίγκιπα Φίλιππου, τον περασμένο Απρίλιο.Το νέο βιβλίο υποστηρίζει πως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ οδηγήθηκαν στο Megxit και αποφάσισαν να εγκαταλείψουν μόνιμα το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι μόνο για τα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε η δούκισσα του Σάσεξ αλλά και εξαιτίας της βασίλισσας Ελισάβετ, όταν ένιωσαν πως τους «διέγραψε» από την βασιλική οικογένεια. Σύμφωνα με το βιβλίο, τον Δεκέμβριο του 2019 η μονάρχης ζήτησε από τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου που κατέγραφε την χριστουγεννιάτικη ομιλία της να αφαιρέσουν από το γραφείο της την φωτογραφία του Χάρι με την Μέγκαν και τον Άρτσι και να αφήσουν μόνο την φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ με την Κέιτ και τα τρία τους παιδιά.«Όλα είναι εντάξει, εκτός από αυτό. Αυτή (η φωτογραφία). Υποθέτω πως δεν την χρειαζόμαστε», φέρεται να είπε η 95χρονη βασίλισσα στον σκηνοθέτη, σύμφωνα με πηγή από το παλάτι. Εκείνη την περίοδο ο πρίγκιπας Χάρι εκμυστηρεύτηκε σε στενό του φίλο πως «ένιωσε ότι εκείνος, η Μέγκαν και ο Άρτσι είχαν διαγραφεί από την οικογένεια».