Eurovision: Ποιοι είναι οι πέντε υποψήφιοι που δίνουν μάχη

Είναι νέοι, επιτυχημένοι και ονειρεύονται μία θέση στηνεκπροσωπώντας την Ελλάδα. Από χθες, που δόθηκαν στην δημοσιότητα τα ονόματά τους, οι περισσότεροι προσπαθούν να μαντέψουν ποιος θα πάρει τελικά το χρίσμα από την ΕΡΤ και θα ταξιδέψει την άνοιξη στο Τορίνο για τον. Αξίζει να σημειωθεί πως στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων που απηύθυνε η ΕΡΤ έστειλαν τις προτάσεις τους 28 καλλιτέχνες με 40 τραγούδια, καθώς υπήρχε η δυνατότητα κάθε καλλιτέχνης να υποβάλει υποψηφιότητα με έως 3 τραγούδια. Ποιοι είναι όμως οι πέντε υποψήφιοι;Η 24χρονη Αμάντα γεννήθηκε στην Ελλάδα και αργότερα μετακόμισε με την οικογένειά της στη Νορβηγία. Από την πόλη Tenfjord όπου εγκαταστάθηκαν, η Αμάντα πήρε το καλλιτεχνικό της όνομα. Από μικρή ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και άρχισε να ασχολείται ερασιτεχνικά με τη μουσική, γράφοντας, στην εφηβεία, τα πρώτα της τραγούδια. Το πρώτο της άλμπουμ, το «First impression» απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Το τραγούδι «Then I fell in love», στο δεύτερο άλμπουμ της, γνώρισε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία παραμένοντας για πάνω από 20 εβδομάδες στο επίσημο τοπ 10 radio chart της Νορβηγίας. Το 2020 το Netflix συμπεριέλαβε το τραγούδι της «Troubled Water» στην σειρά «Spinning out». Έχει κατά καιρούς εμφανιστεί σε μεγάλα τηλεοπτικά σόου της Νορβηγίας και σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Σπουδάζει ιατρική και κάνει την πρακτική της σε νοσοκομείο για ασθενείς μεΟ 25χρονοςέκανε το δισκογραφικό ντεμπούτο του με επτά single -συνέχειες από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Απρίλιο 2021 με επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το πρώτο του βίντεο, μάλιστα, «January 8th», έκανε ρεκόρ views στο Youtube για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη και σήμερα μετρά πάνω από 2,2 εκατομμύρια προβολές στο επίσημο videoclip. O good job nicky είναι ερμηνευτής αλλά και δημιουργός που υπογράφει εξ ολοκλήρου τον αγγλικό στίχο και μέρος της σύνθεσης σε όλα τα τραγούδια του. Δέχθηκε από μικρός έντονες καλλιτεχνικές επιρροές μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον και, αφού αφομοίωσε την ελληνική μουσική του ταυτότητα, ανοίγει τώρα τον δικό του προσωπικό δρόμο που αναφέρεται στις παγκόσμιες τάσεις.είναι ο ιδρυτής του συγκροτήματος Κoza Mostra ο κύριος ερμηνευτής, μουσικός και στιχουργός. Το συγκρότημα συμμετείχε, το 2013, στην Eurovision (Μάλμο, Σουηδία) με τον αείμνηστο Αγάθωνα Ιακωβίδη -έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Ρεμπέτικου. Το τραγούδι τους «Alcohol is free» πέρασε στον Τελικό του Διαγωνισμού και κατάλαβε την 6η θέση. Ο Ηλίας έχει συνθέσει μουσική και στίχους για πολύ γνωστές ελληνικές τηλεοπτικές σειρές και θεατρικά έργα, ενώ έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες και ξένους δημιουργούς, αλλά και μεγάλα μουσικά συγκροτήματα. Τα τελευταία χρόνια, ο εμφανίζεται σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ και πραγματοποιεί ατομικές συναυλίες στην Ευρώπη. Το 2020, έγραψε το δικό του, σόλο άλμπουμ με new wave pop τραγούδια και αγγλικό στίχο συνδυάζοντας τον σύγχρονο ήχο με στοιχεία disco funk από τα 80’S.Η Joanna Drigo είναι μια νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός της αγγλόφωνης - ελληνόφωνης μουσικής σκηνής. Ξεκίνησε την καριέρα της στη μουσική με την κυκλοφορία του ντεμπούτο άλμπουμ «Κάποιες ώρες γεννιούνται τα όνειρα», που κυκλοφόρησε από την EMI. Με ήχο που στηρίζεται σε ακούσματα από την P. J. Harvey μέχρι την Joan Baez και ιδιαίτερο στίχο στα τραγούδια της, η Joanna δηλώνει ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καλλιτεχνικής της πορείας έτοιμη να μιλήσει βαθιά στις ψυχές ενός παγκόσμιου ακροατηρίου.H Lou is παίζει πιάνο, έχει πτυχίο αρμονίας, σπούδασε φωνητική με σπουδαίους δασκάλους στο Λονδίνο, ενώ τα τελευταία χρόνια παραδίδει μαθήματα ορθοφωνίας και τραγουδιού. Από μικρή ηλικία άρχισε να πειραματίζεται στον χώρο της μουσικής εξερευνώντας τις δυνατότητες και το εύρος της φωνής της, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιρροών: από την alternative pop & rock μέχρι τη jazz και από τα blues μέχρι την ethnic. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, ενώ ως μουσικός και τραγουδίστρια έχει συμμετάσχει σε παιδικές παραστάσεις. Το 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο της ανεξάρτητο άλμπουμ με τίτλο «Dragons» σε στίχους και μουσική δική της. Το τελευταίο της τραγούδι «In The Rain» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021.