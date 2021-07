«Faces»: Ξανά μαζί οι Rod Stewart, Ron Wood και Kenney Jones για νέες ηχογραφήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα εναπομείναντα μέλη των The Faces, οι Rod Stewart, Ron Wood και Kenney Jones, συγκεντρώθηκαν και πάλι για να, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στους Τάιμς του Λονδίνου ο Wood. Το τρίο έχει ξαναενωθεί, τα λίγα τελευταία χρόνια, για λίγες λάιβ εμφανίσεις, αλλά δεν έχει υπάρξει καινούργιο άλμπουμ της μπάντας από το Ooh La La του 1973.μετά την επιτυχία του Rod Stewart ως σόλο καλλιτέχνης. Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Wood με την κιθάρα του πήγαν στους Rolling Stones, το 1979 o Jones και τα ντραμς του αντικατέστησαν τον Keith Moon στους The Who, o Ian McLagan με τα πλήκτρα του ακολούθησε σόλο καριέρα και ο μπασίστας Ronnie Lane - ιδρυτικό στέλεχος των The Faces - έκανε το 1977 το άλμπουμ Rough Mix μαζί με τον Pete Townshend και μετά μπήκε στο περιθώριο λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ο Lane αποχώρησε από τον μάταιο τούτο κόσμο το 1997 και το 2014 τον ακολούθησε ο McLagan. O Tetsu Yamauchi, ο μπασίστας της ύστερης περιόδου των The Faces, ζει στην Ιαπωνία και έχει αποτραβηχτεί από τη μουσική βιομηχανία.Όπως σημειώνει το περιοδικό Rolling Stone,Το 2010 τα εναπομείναντα μέλη, χωρίς τον Stewart, έκαναν τουρνέ ως «The Faces» μαζί με τον Mick Hucknall των Simply Red (φωνή) και τον Glen Matlock των Sex Pistols (μπάσο). Όταν το συγκρότημα «καθαγιάστηκε» στο Rock & Roll Hall of Fame το 2012, ήταν προγραμματισμένο να τους ξαναμαζέψει ο Rod Stewart αλλά ασθένεια τον ανάγκασε να αποτραβηχτεί (και για μια ακόμη φορά τον αντικατέστησε ο Hucknall). To 2015 οι Stewart, Wood και Jones έπαιξαν στο πάρτι για τα 70ά γενέθλια του Rod και σε εκδήλωση για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και πέρυσι έπαιξαν το «Stay With Me» στη λήξη της τελετής απονομής των Brit Awards. Όλα αυτά τα χρόνια δεν γινόταν και πολύς λόγος για την προοπτική να γράψουν και ηχογραφήσουν καινούργια τραγούδια· μετά τη συνέντευξη του Wood αναμένονται λεπτομέρειες.Στη συνέντευξη, ο Wood είπε επίσης ότι οι Rolling Stones δουλεύουν για, με αφορμή το κλείσιμο τεσσαρακονταετίας από την κυκλοφορία του άλμπουμ. «Εγώ κι ο Μικ έχουμε κάνει εννιά τραγούδια» αποκάλυψε.