Χόλιγουντ η Ελλάδα: O 007 ντύνεται Μπενουά Μπλανκ και βρίσκει τον δολοφόνο στις Σπέτσες

Ο Ντάνιελ Κρεγκ βάζει για δεύτερη φορά τη στολή εργασίας του επιθεωρητή Μπενουά Μπλανκ και λύνει μυστήρια, αυτή τη φορά στις Σπέτσες

Η Κέιτ Χάντσον αναγκάστηκε να αποχωριστεί για λίγο το σπίτι της στη Σκιάθο και να βρεθεί στις Σπέτσες

Ο Ράιαν Τζόνσον, σκηνοθέτης της-ανέλπιστα επιτυχημένης- ταινίας «Στα Μαχαίρια»





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δεν χρειάζεται να διαδραματίζεται σε έπαυλη. Δεν πρέπει σώνει και ντε να έχει σκηνικό την αγγλική εξοχή. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει τόση καταχνιά και υγρασία ώστε να υποβάλλει τα οστά του θεατή στη βάσανο του τριξίματος. Δεν είναι ανάγκη ο δολοφόνος να αφήνει τα ίχνη της πατημασιάς του στο νοτισμένο χώμα, αν και συχνά αυτό μπορεί να αποδειχτεί καταλυτικό για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Ωστόσο και η παχιά άμμος την ίδια δουλειά κάνει, μπορεί και καλύτερη. Για τον Ράιαν Τζόνσον, σκηνοθέτη της -ανέλπιστα επιτυχημένης- ταινίας «Στα Μαχαίρια», το κινηματογραφικό μυστήριο στο αρχετυπικό στυλ της Αγκάθα Κρίστι μπορεί να υφίσταται παντού και με όλους τους τρόπους. Και για να επαληθεύσει τη θεωρία του, φόρτωσε μια ντουζίνα Χολιγουντιανούς αστέρες στο αεροπλάνο και έφερε το ήδη πολυσυζητημένο sequel του φιλμ στο από κάθε άποψη ειδυλλιακό -και εμβληματικά καλοκαιρινό- τοπίο των Σπετσών.Τα γυρίσματα της ταινίας, τα δικαιώματα της οποίας ανήκουν πια στη βιβλιοθήκη του Netflix, ξεκίνησαν την προηγούμενη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο σκηνοθέτης μέσω Twitter, και ήδη η φωτογραφία του Ντάνιελ Κρεγκ από τα παρασκήνια με εξάρτυση δανδή (βλ. κοραλλί λινό πουκάμισο, γαλάζιο φουλάρι, μπορντό με λευκό πουά προστατευτική μάσκα για τον κορωνοϊό) και μια vintage βαλίτσα να τον ακολουθεί σαν πιστό σκυλί απολαμβάνει τιμές viral από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και φυσικά από τα κοινωνικά δίκτυα. Ο 007 βάζει για δεύτερη φορά τη στολή εργασίας του Μπενουά Μπλανκ, δηλαδή ενός επιθεωρητή που επιβεβαιώνει το στερεότυπο αποδομώντας το, και για τις επόμενες αρκετές εβδομάδες θα ζει ανάμεσά μας ηγούμενος ενός project για το οποίο ο αμερικανικός on demand κολοσσός δεν φειδωλεύτηκε τα 450 εκατ. ευρώ, ποσό που ορίστηκε ως τίμημα για την εξαγορά των δικαιωμάτων του αστυνομικού franchise.Το «Στα Μαχαίρια» ή «Knives Out» κατά τον πρωτότυπο αμερικανικό τίτλο είναι αναμφίβολα η περίπτωση ενός αουτσάιντερ που κατέληξε -σχεδόν απ’ το πουθενά- φαβορί. Εκανε πρεμιέρα στον προπανδημικό κόσμο, το φθινόπωρο του 2019, στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο. Ο πατριάρχης της οικογένειας Θρόμπεϊ, ένας μάλλον εκκεντρικός αλλά επιτυχημένος και ζάπλουτος συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, γιορτάζει τα 85α γενέθλιά του περιστοιχισμένος από τη φαινομενικά αγαπημένη αλλά στην πραγματικότητα δυσλειτουργική οικογένειά του. Το επόμενο πρωί βρίσκεται νεκρός. Αυτοκτονία ή φόνος; Την απάντηση αναλαμβάνει να δώσει ο Μπενουά Μπλανκ, ένας μοντερνο-ρετρό επιθεωρητής, όσο φλεγματικός και όσο ιδιόρρυθμος χρειάζεται, με τη συνδρομή της Λατινοαμερικανίδας οικονόμου/νοσοκόμας του μακαρίτη.Η ταινία, αν και βραδύκαυστη μέχρι να πάρει μπρος η υπόθεση και να υποδείξει στον θεατή πως... δεν είναι αυτό που νομίζει, άρεσε στο κοινό, ενώ και οι κριτικοί από τη μεριά τους μάλλον συμπάθησαν την προσπάθεια. Ωστόσο κανείς δεν τόλμησε να αρθρώσει τον ενθουσιασμό του μέχρι τα οικονομικά στοιχεία της ταινίας να βάλουν τη βούλα της επιτυχίας. Με συνολικό budget 40 εκατ. δολάρια, το φιλμ έβγαλε και με το παραπάνω τα λεφτά του φτάνοντας στα 311 εκατ. στο box office. Η υποψηφιότητα για το Οσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και οι ακόμα τρεις υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες, ανάμεσά τους εκείνη του Κρεγκ και της Ανα Ντε Αρμας για τις ερμηνείες τους, προσέδωσαν με τη σειρά τους την απαιτούμενη αίγλη σε μια ταινία που γιγάντωσε την επιτυχία της με την παλιά πατροπαράδοτη, από στόμα σε στόμα, μέθοδο. Είχε, άλλωστε, όλα τα συστατικά.Η ιδέα ζυμωνόταν στο μυαλό του Τζόνσον για περίπου μια δεκαετία, χρόνος παραπάνω από αρκετός για να συγκεντρώσει ένα all star καστ στο μέχρι στιγμής magnum opus του: από τον Κρίστοφερ Πλάμερ και την Τζέιμι Λι Κέρτις μέχρι τον Ντον Τζόνσον, τον Κρις Εβανς, την Τόνι Κολέτ και βέβαια τον Ντάνιελ Κρεγκ και το κορίτσι του -στην 25η ταινία «Bond» και τελευταία για τον Βρετανό ηθοποιό, το «No Time to Die»-, την Κουβανή Ανα Ντε Αρμας. Μάλιστα οι υποχρεώσεις του Κρεγκ για το κύκνειο άσμα του ως 007 παρ’ ολίγον να τον στερήσουν από τη δούλεψη του Τζόνσον. Ομως οι καθυστερήσεις στην παραγωγή του «No Time to Die», το οποίο παρεμπιπτόντως μετά από μια αλληλουχία αναβολών, ακυρώσεων και κακοδαιμονιών αναμένεται στις αίθουσες το προσεχές φθινόπωρο, λειτούργησαν ως από μηχανής θεός. Ο Κρεγκ αποφάσισε να γεμίσει το μικρό, υποχρεωτικό διάστημα ανάπαυλας από το σετ κάνοντας επιτέλους κάτι διαφορετικό από τον ευειδή αλλά σκληροτράχηλο και σε κάθε περίπτωση απέθαντο Βρετανό πράκτορα της ΜΙ6. Και έτσι, ο κομψός 007 έγινε ο κομψευόμενος Μπενουά Μπλανκ.Για τον Κρεγκ ο ρόλος του Μπλανκ ήταν μια κάποια λύση. Αλλωστε προτού υποδυθεί για πέμπτη και τελευταία φορά τον Μποντ είχε εκφράσει πλείστες όσες φορές τη δυσθυμία του, δηλώσεις βέβαια που αργότερα ανασκεύασε υπό τον εύγλωττο φόβο ότι θα κατηγορούνταν πως -για να το θέσει κανείς κατανοητά- γλείφει εκεί όπου έφτυνε. Τελικά, η αναπάντεχη επιτυχία του φιλμ εξελίχθηκε σε λαχείο για τον βετεράνο 007. Τον Μάρτιο του 2021 το Netflix ανακοίνωσε την απόκτηση των δικαιωμάτων της ταινίας και κυρίως την απόφασή του να δημιουργήσει δύο ακόμα sequels με πρωταγωνιστή τον Κρεγκ και φυσικά σκηνοθέτη τον Τζόνσον. Η συμφωνία κλείστηκε στα 450 εκατ. δολάρια, από τα οποία θρυλείται πως τουλάχιστον το 1/4 θα καταλήξει στον τραπεζικό λογαριασμό του Βρετανού. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια: και φρέσκο χρήμα για τον Κρεγκ, αλλά και μια νέα κινηματογραφική εποποιία που μπορεί να βοηθήσει στην αποσύνδεσή του από την τυποποίηση στο συλλογικό ασυνείδητο με τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.Αν και το Netflix επιβεβαίωσε πως τα γυρίσματα της ταινίας θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα, δεν έδωσε -όπως συνηθίζει άλλωστε τηρώντας ένα άρρητο πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας που φτάνει στο όριο της μυστικοπάθειας- καμία περαιτέρω πληροφορία. Ευτυχώς ο Τζόνσον αποδείχτηκε πιο κοινωνικός, κηρύσσοντας μέσω Twitter την έναρξη των εργασιών των γυρισμάτων την προηγούμενη Δευτέρα και γράφοντας και δυο καλά λόγια για τους κατοίκους των Σπετσών όπου έχει εγκατασταθεί η παραγωγή: «Ξεκινάμε! Πρώτη μέρα γυρισμάτων του επόμενου μυστηρίου του Μπενουά Μπλανκ. Ευχαριστούμε όλους τους υπέροχα υπομονετικούς κατοίκους που μας επιτρέπουν να κάνουμε όλες αυτές τις δολοφονίες στις γαλήνιες ακτές τους».Στις Σπέτσες έχουν ήδη σπεύσει ο Ιθαν Χοκ, που προστέθηκε αθόρυβα στο καστ, ο Ντέιβ Μπατίστα -κατά το ήμισυ Ελληνας από την πλευρά της μητέρας του-, η Κάθριν Χαν, αλλά και η Κέιτ Χάντσον που αναγκάστηκε να αποχωριστεί για λίγο το σπίτι της στη Σκιάθο, όπου κατοικοεδρεύει κάθε καλοκαίρι μαζί με τη μητέρα της Γκόλντι Χον και τον σύντροφό της Κερτ Ράσελ. Στο καστ θα προστεθεί σύντομα και η Τζέσικα Χένγουικ, την οποία κάποιοι ενδεχομένως θυμούνται ως ένα από τα «φίδια» του «Game of Thrones», αλλά και ο Εντουαρντ Νόρτον. Προς στιγμήν το Netflix έχει αποφασίσει να μην επιτρέψει την πρόσβαση δημοσιογράφων και φωτογράφων στο σετ της ταινίας, λόγω και του αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου, ενώ ο τίτλος εργασίας «Στα Μαχαίρια 2» πιθανότατα δεν θα είναι ο τελικός, αφού πιστεύεται ότι η αμερικανική πλατφόρμα θα προτιμήσει να κάνει μια καινούρια αρχή επαναλανσάροντας τα φιλμ ως «A Benoit Blanc Mystery».Η συνέχεια της ταινίας, μιας ακόμα πολυδάπανης παραγωγής με διεθνή ακτινοβολία που κινηματογραφείται στην Ελλάδα, δεν διευκολύνει πάντως μόνο τον Κρεγκ που βρήκε με τι θα καταπιαστεί στη μετά τον 007 περίοδό του, αλλά ήρθε κουτί και στο Netflix. Ο ηγέτης της παγκόσμιας οικιακής ψυχαγωγίας μετά την περσινή φρενήρη πορεία του και την εκθετική αύξηση των συνδρομητών του έχει να αναμετρηθεί με τον γόρδιο δεσμό του περιεχομένου - και μάλιστα αυτού που θα μπορεί να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και μαζικότερο κοινό. Καλές οι κορεάτικες και οι ισπανικές παραγωγές, όμως το τελικό ζητούμενο είναι το πρωτότυπο περιεχόμενο με οικουμενική απήχηση που θα σύρει το άρμα. Και η δεξαμενή του Χόλιγουντ και των παγκόσμιας κλάσης σταρ μπορεί να ακούγεται και να είναι κοστοβόρα, όμως εξυπηρετεί περίφημα τον σκοπό και μπορεί να σταθεί ανάχωμα στον ανταγωνισμό ανάμεσα στις πλατφόρμες που έχει θεριέψει για τα καλά. Είναι ένας γρίφος, αλλά κάποιος πρέπει να τον λύσει. Ο Ντάνιελ Κρεγκ ως μεταμοντέρνος Ηρακλής Πουαρό με προφορά αμερικανικού Νότου είναι μια καλή αρχή. Η ταινία, για την υπόθεση της οποίας δεν υπάρχει καμία διαρροή πέρα από το γεγονός ότι θα έχει ως κεντρικό άξονα ένα φονικό, αναμένεται να κυκλοφορήσει στο δεύτερο μισό του 2022.