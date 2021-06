Τηλεοπτικές μεταγραφές: Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται

Στο MΕGA καταφτάνουν αμέσως μετά την τυπική λήξη των συμβολαίων τους η Ελεονώρα Μελέτη από τον ALPHA και η Μαρία Μπεκατώρου από τον ΑΝΤ1 (δεξιά)

Την αρχή του χορού στις μεταγραφές του MEGA άνοιξε πριν από λίγους μήνες η Ελένη Μενεγάκη

Στον ΣΚΑΪ το σίγουρο είναι ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα παρουσιάσει το ριάλιτι «Αγρότης μόνος ψάχνει» και ένα ακόμη πρόγραμμα, το οποίο σίγουρα θα είναι παραγωγή της Acun Medya





«Γυνή πολλά ανδρός οξυτέρη προς κακοφραδμοσύνην». Η γυναίκα είναι πιο έξυπνη από τον άνδρα στις πονηριές, είπε ο Δημόκριτος, ο οποίος αν ζούσε σήμερα μπορεί να πρόσθετε και τιςως πεδίο δόξης λαμπρόν για τα θηλυκά μυαλά του τηλεστερεώματος.Εξι ιδιωτικά κανάλια εδώ και περίπου δύο μήνες, στην πραγματικότητα βέβαια πολύ περισσότερο, προετοιμάζουν την επόμενη σεζόν με ψυχολογία πολεμική . Κάποτε πολύ δύσκολα τολμούσες να διεκδικήσεις αστέρα ανταγωνιστικού καναλιού, πλέον όμως κάτι τέτοιο είναι σύνηθες. Κι εκεί που το καλοκαίρι παραδοσιακά εδώ και χρόνια συνιστά τον παράδεισο των ποδοσφαιρικών μεταγραφών, πλέον η τηλεόραση κλέβει την παράσταση και η συζήτηση στην ξαπλώστρα έχει ως βασικό θέμα το πού θα πάει η Κατερίνα Καινούργιου. Σημεία των καιρών.. Το κανάλι του Βαγγέλη Μαρινάκη κατάφερε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να εφαρμόσει μια στρατηγική που θα ζήλευαν μεγάλοι προπονητές και να συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα και περισσότερα ονόματα στην… υπερομάδα του.Η αρχή έγινε με τηνπριν από λίγους μήνες , η οποία ήταν και η κατάλληλη έναρξη για ένα τέτοιο μεταγραφικό σόου. Η πάλαι ποτέ βασίλισσα της πρωινής και μεσημεριανής ζώνης, μετά από λίγους μήνες αποστασιοποίησης από τα τηλεοπτικά δρώμενα, επέστρεψε κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη και μάλιστα στη ζώνη που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Ετοιμάζει κάτω από άκρα μυστικότητα την ομάδα τηςτης και φυσικά για να το διασκεδάσει, όπως συνηθίζει άλλωστε, πετάει διάφορα «τυράκια» στους δημοσιογράφους παίζοντας το αγαπημένο της παιχνίδι με τη φάκα και τον ποντικό.Ακολούθησαν και θα ακολουθήσουν πολλά ονόματα, όπως οστη μυθοπλασία, ο οποίος για πρώτη φορά στα χρονικά ανακοινώθηκε ως μεταγραφικό απόκτημα ενώ ισχύει ακόμη το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ, όπου και προβάλλονται οι «Οκτώ λέξεις». Οείναι ο επόμενος, ο οποίος αν και αρχικά όλα έδειχναν ότι θα βρεθεί στον ΑΝΤ1, έκανε στροφή και από Μαρούσι βρέθηκε Συγγρού με πρωταγωνίστρια της νέας του σειράς τη Χάρις Αλεξίου. Στη μακριά λίστα του καναλιού φιγουράρουν και άλλα ονόματα, όπως αυτά των Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου, του Θοδωρή Παπαδουλάκη και φυσικά του Χάρη Ρώμα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν ακολουθεί κι αυτός διαδρομή από Βορρά προς Νότο.Στο MΕGA καταφτάνουν αμέσως μετά την τυπική λήξη των συμβολαίων τους ηαπό τον ALPHA και ηαπό τον ΑΝΤ1. Οι δύο κυρίες κλείνουν μακρόχρονους κύκλους συνεργασίας και αποφασίζουν να κάνουν κάτι διαφορετικό σε νέο τηλεοπτικό περιβάλλον. Στον ίδιο δρόμο κινείται και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία μετά την πιο επιτυχημένη χρονιά της αποφασίζει να κάνει μεταγραφή και να αφήσει το OPEN για χάρη του MEGA. Συζητήσεις έχουν προκύψει εσχάτως και για την Κατερίνα Καραβάτου η οποία πιθανότατα μετά από αρκετά χρόνια αποχαιρετά το STAR και, όπως φαίνεται, βρίσκεται σε συζητήσεις με το Μεγάλο Κανάλι.. Στο Μαρούσι ελάχιστες οι αλλαγές, με τη μεγαλύτερη, όπως όλα δείχνουν, να είναι η επιστροφή, μετά από μία επεισοδιακή αποχώρηση, των «Ράδιο Αρβύλα» και του. Το OPEN μάλλον χάνει ένα ακόμη δυνατό χαρτί και η παρέα των Σαλονικιών ετοιμάζεται για μεγάλη επιστροφή σε οικεία εδάφη.Μένοντας στο Μαρούσι, αυτό που αναμένεται είναι η ανακοίνωση των τριών ονομάτων των σεφ που θα στελεχώσουν το νέο ριάλιτι του σταθμού «Game of Chefs» αλλά και ένα ακόμη ανδρικό όνομα για τις ανάγκες της παρουσίασης ριάλιτι δράσης. Το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» μπορεί και να μη βγει τελικά άμεσα, καθώς τα πρώτα δείγματα από τις συμμετοχές δεν είναι και τόσο ικανοποιητικά, ενώ και τα υπόλοιπα που ανακοινώθηκαν ανεπίσημα μάλλον θα καθυστερήσουν.Από τον ΑΝΤ1 όπως όλα δείχνουν αποχωρεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με κατεύθυνση ή προς τον ALPHA ή προς το MEGA. Αλλωστε οι αλλαγές που δρομολογούνται για το «Πρωινό» στο οποίο συμμετείχε τα τελευταία χρόνια θα έχουν τη μορφή Αρμαγεδδώνα, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι μόνοι σίγουροι είναι οι, Γιώργος Λιάγκας και Λίτσα Πατέρα.Στον ALPHA η αλλαγή στην κορυφή της πυραμίδας του προγράμματος έχει καθυστερήσει ελαφρά κάποιες εκκρεμότητες. Oπως αυτή του «Bachelor» αλλά και εκείνη της πρωινής ζώνης, την οποία φημολογείται έντονα πως θα καλύψει η Κατερίνα, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται επίσημα από τον σταθμό μέχρι στιγμής.Αλλαγή και για την, στην οποία έχουν προταθεί κάποια νέα format, αλλά δεν αναμένεται να δώσει οριστική απάντηση πριν από τα τέλη Ιουνίου, καθώς η εκπομπή της ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Στο κανάλι παραμένουν η Ναταλία Γερμανού με αλλαγές στο πάνελ, η Σταματίνα Τσιμτσιλή δίχως μετακινήσεις προσώπων, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Τατιάνα Στεφανίδου.Στο STAR οι αλλαγές αφορούν την πρωινή ζώνη και θα είναι δραστικές. Αν και ο σταθμός τηρεί παραδοσιακά σιγήν ιχθύος, δεν αποκλείεται η συνέχιση της συνεργασίας του με την Κατερίνα Καραβάτου, η οποία αν και μεσούσης της σεζόν έμεινε μόνη, τα πήγε πολύ καλά, όπως τα πηγαίνει εδώ και τέσσερα χρόνια.Καμία επιπλέον αλλαγή στα δύο μεγάλα ριάλιτι, με τους τρεις σεφ να αρνούνται για κάποια «αργύρια» από τον Ατζούν Ιλιτζαλί να εγκαταλείψουν το πλοίο, ενώ στο «» η μοναδική αλλαγή είναι η αποχώρηση της Βίκυς Καγιά από την κριτική επιτροπή προκειμένου να παρουσιάσει το «Dancing with the Stars».Στο Φάληρο το σίγουρο είναι ότι ηθα παρουσιάσει το ριάλιτι «Αγρότης μόνος ψάχνει» και ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο σίγουρα θα είναι παραγωγή της Acun Medya. Η ίδια άλλωστε το έχει πει πολλές φορές, το ανακοίνωσε και επίσημα από το πλατό της εκπομπής του Νίκου Μουτσινά.Επίσης σίγουρο για τον ΣΚΑΪ είναι το ότι. Εδώ υπάρχει δικαστική διαμάχη, καθώς ο τραγουδιστής ισχυρίζεται πως υπάρχει συμβόλαιο, την ώρα που ο σταθμός με επίσημη διαρροή κάνει λόγο για ματαίωση «ενδεχόμενης συνεργασίας λόγω καταστρατήγησης» -από την πλευρά του τραγουδιστή- «των κανόνων εχεμύθειας και εμπιστοσύνης που τηρούνται στην τηλεοπτική αγορά». Σε κάθε περίπτωση, είναι μια υπόθεση η οποία έχει πάρει ήδη τον δρόμο της Δικαιοσύνης.Αυτό που φημολογείται, δίχως ωστόσο να υπάρχει επίσημη συμφωνία και υπογραφή, είναι η μεταγραφή του Γρηγόρη Γκουντάρα και της Νάταλι Κάκκαβα για συμμετοχή στο live του ριάλιτι.Το κανάλι αναζητά τους νέους παρουσιαστές του «DOT», καθώς οι Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος μετακόμισαν στην ΕΡΤ για να αναλάβουν την παρουσίαση της μεσημεριανής ζώνης της ΕΡΤ1.Σταθεροί στο δυναμικό του σταθμού σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής του Ατζούν Ιλιτζαλί, οι τέσσερις κριτές του «», ο Γιώργος Λιανός και ο Σάκης Ρουβάς. Ησυνεχίζει το «Love it», αλλά με ριζικές αλλαγές μπροστά και πίσω από τις κάμερες, οι οποίες σύντομα θα ανακοινωθούν, καθώς η εκπομπή ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο της στις 16 Ιουλίου.ετοιμάζεται να αναχωρήσει, οι φήμες θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου να παίρνει μεταγραφή και οι «Ράδιο Αρβύλα» συζητούν τη δική τους εξέλιξη στην τηλεοπτική αρένα. Οι παραγωγές του Νίκου Κοκλώνη πλέον δεν θα φιλοξενούνται στο κανάλι, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, την είσοδό της στο κανάλι θα κάνει η Ελένη Τσολάκη.Υπάρχει σημαντική μεταμόρφωση του σταθμού, αλλάζουν όλα και το καλοκαίρι αναμένεται να είναι κάτι παραπάνω από καυτό. Εχουμε δρόμο ακόμη και σίγουρα έχουν να δουν πολλά τα μάτια μας.