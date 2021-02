Mega Star: Με τη Μαντώ Γαστεράτου και τον Αντώνη Δημητριάδη

Στη συλλογή κοσμημάτων Hearts of Georg Jensen που ξεχωρίζει με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία της, ο έρωτας βρίσκει τρόπους να ζωντανέψει!





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το «MEGA STAR», δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο στις 16:10 στο MEGA με τηκαι τονΑυτό το Σάββατο, ηκαι ουποδέχονται στο «MEGA STAR» τον αγαπημένο καλλιτέχνη και δημιουργό,, ο οποίος μας χαρίζει δύο unplugged medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Οπροκαλεί τον δημοφιλή τραγουδιστή στο καθιερωμένο challenge με ένα διασκεδαστικό, αυτή τη φορά, παιχνίδι τρίλιζας.Επίσης, η κάμερα του «MEGA STAR» μπαίνει στα γυρίσματα του απόλυτου πάρτι που έχουν στήσει οιγια την εκπομπή «ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA» και εξασφαλίζει αποκλειστικά πλάνα και backstage δηλώσεις. Παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου βρισκόμαστε σε άκρως ρομαντική διάθεση με τις πέντε πιο αγαπημένες ελληνικές ερωτικές μπαλάντες. Ταξιδεύουμε μουσικά στα chart του κόσμου μέσα από την ενότητα Charts All Over The World, μαθαίνουμε ποια τραγούδια μπήκαν στο Top 50 των κορυφαίων επιτυχιών και ποιοι καλλιτέχνες είχαν τη μεγαλύτερη άνοδο θέσεων στο chart. Τέλος, έρχονται τα πιο δημοφιλή τραγούδια σε Youtube και Shazam, το ελληνικό και international Τop 10, το Dance Chart καθώς και η ενότητα «Σαν Σήμερα…».«MEGA STAR» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 16:10 ΣΤΟ MEGA ΜΕ ΤΗ ΜΑΝΤΩ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗInstagram: @megastargr #MegaStarGrΣκηνοθεσία:Οργάνωση Παραγωγής:Project Manager:Διεύθυνση Παραγωγής:Αρχισυνταξία: