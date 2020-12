Άνα ντε Αρμας - Άνια Τέιλορ Τζόι: Τα κορίτσια της χρονιάς του Covid

Η Ανια Τέιλορ-Τζόι, πρωταγωνίστρια της σειράς «Το Γκαμπί της Βασίλισσας», επελέγη και αυτή στη λίστα με τους δέκα ηθοποιούς που αναζητούνται πιο συχνά στην πλατφόρμα IMDB Pro

Η Ανα ντε Αρμας, το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στην ταινία «No Time to Die», αλλά και κορίτσι του Μπεν Αφλεκ στην πραγματικότητα. Η Κουβανή ηθοποιός κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα «Top Stars» της πλατφόρμας IMDB Pro για το 2020

. Χορτάσαμε σενάρια, σειρές και ταινίες σε σημείο δυσπεψίας. Κάποιοι μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε μπορούν να καυχιούνται -εντάξει, με μια υπόνοια απελπισίας- πως «τερμάτισαν» το, ή αλλιώς την πιο διαδεδομένη και διαθέσιμη on demand πλατφόρμα ψυχαγωγίας. Η, που εδώ και μια δεκαετία μετασχηματίζεται στο νέο σινεμά σε ό,τι αφορά τα μεγέθη (οι οικονομικοί προϋπολογισμοί γιγαντώνονται, οι κινηματογραφικοί σταρ, ακόμα και οι πλέον ελιτιστές, έχουν μπει με ζέση στη γραμμή παραγωγής νέων προγραμμάτων, οι προδιαγραφές των παραγωγών πηγαίνουν από το άρτιο στο αρτιότερο), τη χρονιά της πανδημίας είχε το μονοπώλιο. Και δημιούργησε ένα προηγούμενο που τείνει μέχρι νεωτέρας να γίνει ο κανόνας. Την εβδομάδα που μας πέρασε η Warner Bros ανακοίνωσε την απόφασή της να κυκλοφορήσει όλες τις νέες κινηματογραφικές παραγωγές της στην τηλεοπτική πλατφόρμα HBO Max.. Η 25η ταινία Μποντ, το «No Time to Die», ή αλλιώς ένα μεγαθήριο από πλευράς εισπράξεων και χορηγών, έχει μεταθέσει ήδη τρεις φορές την πρεμιέρα της. Η φύρα της MGM έχει ήδη φτάσει τα 66 εκατ. δολάρια, ενώ υπολογίζεται πως αυξάνει κατά ένα εκατομμύριο μηνιαίως όσο η ημερομηνία της τελευταίας ταινίας τουμε το κοστούμι και τις φουτουριστικές γκατζετιές του Βρετανού πράκτορα καθυστερεί. Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι, που κατέχει κληρονομικώ δικαίω τα δικαιώματα του 007, συζήτησε ακόμα και το ενδεχόμενο τηλεοπτικής πρεμιέρας του φιλμ. Το παζάρι ήταν σκληρό, όμως τελικά οι προσφορές του Netflix και της Apple TV+ λέγεται πως ήταν κατώτερες των προσδοκιών της - άγγιξαν τα 850 εκατ. δολάρια. Πάντως, παρότι η προβολή της πολυσυζητημένης ταινίας έχει μετατεθεί στις ελληνικές καλένδες, το «» έχει ήδη τη σταρ του, μια γυναίκα που συνεχίζει επάξια τον μύθο των κοριτσιών του 007, την Ανα Ντε Αρμας. Η Κουβανή ηθοποιός, μάλιστα, κατέκτησε μόλις την πρώτη θέση στη λίστα «Top Stars» της πλατφόρμας IMDB Pro για το 2020. Την επικράτησή της ανάμεσα στα μεγαθήρια του Χόλιγουντ κάνει ακόμα πιο σημαντική το γεγονός ότι δεν επελέγη από δημοσιογράφους, κινηματογραφικούς κριτικούς ή δυσνόητους αλγορίθμους, αλλά χάρη στις αναζητήσεις των χρηστών.Κορίτσι του Μποντ στη μεγάλη οθόνη, αλλά και κορίτσι του Μπεν Αφλεκ στην αληθινή ζωή, η Ντε Αρμας κατάφερε να ερεθίσει την περιέργεια του κοινού χάρη στην ταινία «Στα μαχαίρια» που κυκλοφόρησε μεν το 2019, αλλά οι περισσότεροι ανακάλυψαν το 2020. Στην ταινία αυτή η Ντε Αρμας βρέθηκε στο κινηματογραφικό σετ μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ, που υποδύεται έναν μεταμοντέρνο Ηρακλή Πουαρό στο φιλμ, αλλά και την Τζέιμι Λι Κέρτις.Η τελευταία ενθουσιάστηκε με την ερμηνεία της και τον εξωτικό για τα αμερικανικά δεδομένα τρόπο της. Τηλεφώνησε στον κολλητό της Στίβεν Σπίλμπεργκ και του είπε να βρει έναν ατζέντη για την ηθοποιό, που στα δικά της μάτια έμοιαζε με τη νέα Σοφία Λόρεν. Η καριέρα της Ντε Αρμας είχε πια τροχοδρομήσει.Γεννημένη στην Κούβα το 1988, η Ντε Αρμας από τα 12 χρόνια της ήξερε ότι το πεπρωμένο της ήταν η υποκριτική. Στα 14 της ξεκίνησε τις σπουδές της στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου της Αβάνας και τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν έτοιμη να αναμετρηθεί με τα όνειρά της. Αφησε πατρίδα και οικογένεια και μετοίκησε στην Ισπανία. Το 2011 παντρεύτηκε τον ηθοποιό, με τον οποίο χώρισαν δύο χρόνια αργότερα. Τότε αποφάσισε να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ.Η ζήτησή της επιβεβαιώνει τη σοφία της απόφασής της. Εκτός από το «No Time to Die», έχει ήδη ενσαρκώσει τη Μέριλιν Μονρόε στο biopic «Blonde» τουπου θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021 και εννοείται ότι στην πατρίδα της απολαμβάνει τιμές σταρ πρώτου μεγέθους. Μάλιστα κάθε φορά που ταξιδεύει στην Αβάνα γεμίζει τις αποσκευές της όχι με ρούχα και παπούτσια, όπως θα ήταν το λογικό και το αναμενόμενο, αλλά με τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης για τους συγγενείς της.Μπορεί η Ντε Αρμας να χρειάστηκε επτά συναπτά έτη στη βιομηχανία του θεάματος για να γίνει η πιο περιζήτητη ηθοποιός του 2020, στη συνάδελφό της, όμως, πήρε μόλις επτά επεισόδια. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Το Γκαμπί της βασίλισσας» («») -βασισμένο στο βιβλίο του Γουόλτερ Τέβις- επελέγη και αυτή στη λίστα με τους δέκα ηθοποιούς που αναζητούνται πιο συχνά και με μεγαλύτερη συνέπεια στην πλατφόρμα IMDB Pro. Πιθανότατα αν το τηλεοπτικό hit του Netflix είχε προβληθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η 24χρονη Τέιλορ-Τζόι θα είχε υποσκελίσει πολλούς συναδέλφους της - ίσως ακόμα και το ίδιο το κορίτσι του 007. Αλλωστε η μίνι σειρά και η ερμηνεία της ίδιας ως ιδιοφυούς σκακίστριας Μπεθ Χάρμον δεν απέσπασε απλώς διθυραμβικές κριτικές, αλλά δάφνες φαινομένου. Πράγμα που επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί, αφού το «Queen’s Gambit» μέσα σε λίγες εβδομάδες κατέκτησε το ρεκόρ της πιο πολυπροβεβλημένης μίνι σειράς στη βραχεία ιστορία της αμερικανικής on demand πλατφόρμας, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία και στιςπαρατηρήθηκε αύξηση των πωλήσεων στα σετ σκακιού. Κυρίως χάρισε στη βιομηχανία του θεάματος μια νέας κοπής σταρ, αρκετά αντισυμβατική, και άρα ενδιαφέρουσα, ώστε να δηλώνει ότι δεν είναι όσο στερεοτυπικά ωραία πρέπει για αναλαμβάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους.. Στα 16 της χρόνια αποφάσισε να βγάλει τον σκύλο της οικογένειας βόλτα για να προπονηθεί στο βάδισμα πάνω σε τακούνια, αφού την ίδια βραδιά ήταν καλεσμένη σε πάρτυ. Οταν αντιλήφθηκε πως ένα αυτοκίνητο την ακολουθούσε, θεώρησε ότι κάποιος ήθελε να την αποπλανήσει, να την παρενοχλήσει, να της κάνει κακό. Είχε στήσει ένα ολόκληρο σενάριο στο μυαλό της, ώσπου ο «ένοχος» την πλησίασε αρκετά και της έδωσε μια κάρτα του. Ηταν scouter μοντέλων. Σε μια βδομάδα η καχύποπτη έφηβη είχε σταματήσει το σχολείο και είχε ξεκινήσει το μόντελινγκ, το οποίο λειτούργησε για εκείνη ως εφαλτήριο για την υποκριτική. Η γνωριμία της με έναν πρωταγωνιστή του «Downton Abbey» σε μια φωτογράφηση την αναβάπτισε από εκκολαπτόμενο μοντέλο σε φιλόδοξη ενζενί. Το 2015 ερέθισε το ενδιαφέρον με τον ρόλο της στο θρίλερ «The Witch», και πέντε χρόνια μετά κανείς δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Ηδη έχει συμφωνήσει για το spin off του «Mad Max: Fury Road», ενώ αυτό τον καιρό κάνει γυρίσματα στη Βόρειο Ιρλανδία μαζί με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, τη Νικόλ Κίντμαν και τον Γουίλεμ Νταφόε για το «The Northman», ένα έπος για τους Βίκινγκ της Ισλανδίας τοποθετημένο στον 10ο αιώνα.