Ανια Τέιλορ-Τζόι: Μια βραβευμένη «Scream Queen»

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, το βιογραφικό της εντυπωσιάζει καθώς περιλαμβάνει πλήθος κινηματογραφικών ταινιών και σειρών. Πλειάδα βραβείων και υποψηφιοτήτων επιβεβαιώνουν το ότι η Ανια Τέιλορ-Τζόι ήρθε για να μείνει. Αν και λόγω του ρεπερτορίου της απέκτησε την ταμπέλα της «scream queen», η 24χρονη ηθοποιός δεν ενοχλείται. Διαθέτει άλλωστε μια ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία που την κάνει ιδανική για dark ρόλους. Μέσα στο δύσκολο για τη βιομηχανία του θεάματος 2020 την έχουμε ήδη δει στην ταινία εποχής «Emma», στο «Here Are The Young Men», αλλά και στο «The New Mutants» της Marvel που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες μέρες, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα του ψυχολογικού θρίλερ «Last Night in Soho». Συμμετέχει επίσης στο «The Northman» δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν, τον Γουίλεμ Νταφόε και τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «The Queen’s Gambit» που βρίσκεται στα προσεχώς του Netflix.Γεννήθηκε στο Μαϊάμι και σε βρεφική ηλικία μετακόμισε μαζί με τους γονείς και τα πέντε -μεγαλύτερα- αδέλφια της στο Μπουένος Αϊρες λόγω του Σκωτοαργεντινού πατέρα της, πρώην τραπεζίτη, που παράτησε τα πάντα για τα αγωνιστικά μηχανοκίνητα σκάφη. Η μητέρα της, Βρετανίδα με ρίζες από Νότιο Αφρική και Ισπανία, ασχολείτο με τη φωτογραφία και το interior design. Μέχρι τα έξι της, όταν και εγκατέλειψαν οικογενειακώς την Αργεντινή για το Λονδίνο, η Ανια μιλούσε μόνο ισπανικά. Αγγλικά έμαθε στα οκτώ της, όταν πλέον ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία.Ηταν μόλις 16 ετών όταν περπατώντας έξω από το Harrods την είδε η Σάρα Δούκας, η δαιμόνια επιχειρηματίας που ανακάλυψε την Κέιτ Μος και ιδιοκτήτρια του περίφημου Storm Management που εκπροσωπούσε τη Σίντι Κρόφορντ. Υπέγραψε με το πρακτορείο μοντέλων και γρήγορα γνώρισε τους κατάλληλους ανθρώπους και μεταπήδησε στην υποκριτική, που αποτελούσε το όνειρό της από μικρό παιδί. Δεν είχε κλείσει ακόμα τα είκοσι όταν πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θρίλερ εποχής «The Witch», καταφέρνοντας με την πρώτη κινηματογραφική της εμφάνιση να κερδίσει κοινό, κριτικούς και πολλά βραβεία. Αν η συνέχεια είναι ανάλογη της εκκίνησης, σύντομα θα βρεθεί στα πιο σημαντικά κόκκινα χαλιά να κάνει δηλώσεις ως θριαμβεύτρια της βραδιάς.