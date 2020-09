Κάιλι Μινόγκ: Η «μάχη» με τον καρκίνο, ο χωρισμός και η μεγάλη επιστροφή

Ο χωρισμός της από τον αρραβωνιαστικό της Τζόσουα Σος τη διέλυσε

Σε μια εποχή ζοφερή, που ο φόβος πλανάται παντού και η έκφραση της όποιας χαράς κρύβεται πίσω από μια μάσκα, ο μικροσκοπικός δαίμονας της ποπ, Κάιλι Μινόγκ κυκλοφόρησε το δεύτερο σινγκλ της με τίτλογιατί λίγη μαγεία σ αυτή τη ζωή δεν έβλαψε ποτέ κανέναν!Στα 52 της η Κάιλι κατάφερε και μεγάλωσε χωρίς να μεγαλώνει. Αν ηείχε τον τίτλο της «βασίλισσας» της ποπ, τότε η μικροσκοπική κοπέλα από την Αυστραλία ήταν πάντα η ροζ πριγκίπισσά της. Το κορίτσι τσιχλόφουσκα με τα ανάλαφρα τραγούδια που σε ξεσήκωναν να χορέψεις,δεν ήταν για πολλούς προβληματισμούς, τα live της ήταν ατελείωτα πάρτι και η χαρά του γκλίτερ.Αν κάτι πρέσβευε η παρουσία της στο μουσικό στερέωμα όλα αυτά τα χρόνια ήταν το «βγείτε, ξενυχτίστε, χορέψτε, ζήστε τη ζωή σας μέσα στη χαρά». Το θηλυκό θαύμα των δαιμόνιων μουσικών παραγωγώνκαι Γείναι ένα μικροσκοπικό πλάσμα στη ζωή και μια τεράστια περσόνα στη σκηνή.μερικές από τις τεράστιες επιτυχίες της. Γίνεται η αγαπημένη τραγουδίστρια των 80’ς. Ηκυκλοφορεί με μπλουζάκι που γράφει Kylie. Tα σινγκλ της έχουν παραμείνει για πάνω από 300 εβδομάδες στο uk schart top 40 ενώ έχει πουλήσει πάνω από 80 εκατ. δίσκους και έχει κερδίσει ό,τι μπορείς να φανταστείς σε βραβείο,. Δεν υπάρχει πιο αγαπημένο πλάσμα στην LGBTQΙ+ κοινότητα και η ίδια αγκαλιάζει πάθη και λάθη τόσο στη ζωή όσο και στην καριέρα της.Γεννημένη στηξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί θαύμα στην αυστραλιανή τηλεόραση. Εγινε διάσημη από την σαπουνόπερακαι ζευγάρι με τον συμπρωταγωνιστή της Τζέισον Ντόνοβαν με τον οποίον ερμήνευσαν το 1988 το εμβληματικό especially for you. Κάπου στα τέλη των 80’ς εγκαταλείπει την υποκριτική για το τραγούδι και αρχίζει να γίνεται διάσημη παγκοσμίως ανεβάζοντας έναν ολόκληρο πλανήτη στην ντισκομπάλα της. Την λατρεύουν όλοι αμέσως, οι Dolce&Gabbana και ο Ζαν Πολ Γκοτιέ γίνονται κολλητοί της και αναλαμβάνουν τις εμφανίσεις της και κάπου στο ζενίθ της καριέρας της και ενώ ήδη μετρά κάποια χρόνια η σχέση της με τον γάλλο ηθοποιό Ολιβιέ Μαρτίνεζ ήρθε ο τυφώνας. Ενώ βρίσκεται στη Μελβούρνη στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της Showgirl, λίγο πριν βγει στη σκηνή μαθαίνει την διάγνωση: «καρκίνος του μαστού». Το «ματαιώνεται» μπαίνει έξω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων για τις συναυλίες της και η Κάιλι, χρόνια αργότερα δηλώνειΕξαφανίστηκε από προσώπου γης, έκανε χημειοθεραπείες και έναν χρόνο μετά, επιστρέφει υγιής και νικήτρια. Εκτοτε μπορεί να κινείται σε πιο χαμηλούς τόνους, όμως καταφέρνει μονίμως να απασχολεί. «Αλήθεια δεν είναι η Κάιλι το πιο λατρεμένο πλάσμα στον κόσμο;» γράφει ένας διάσημος μουσικοκριτικός . Η ίδια προσπαθεί να κερδίσει τον χαμένο χρόνο και να αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει μητέρα. Αυτό είναι μια από τις μεγάλες πληγές της ζωής της που όμως όπως δηλώνει πλέον, το έχει αποδεχτεί.«Φυσικά αναρωτιέμαι πως είναι να είσαι μητέρα και να κοιτάζεις τα μάτια του παιδιού σου αλλά το πεπρωμένο σου είναι πεπρωμένο σου. Θα ήταν ψέμα αν έλεγα ότι αυτό δεν με θλίβει» δηλώνει. Μάλιστα για το ανεκπλήρωτο όνειρο της μητρότητας έγραψε όπως είπε και το τραγούδι τηςΗ αλήθεια είναι πως ούτε και στην προσωπική της ζωή ευτύχησε ιδιαίτερα. Κάθε μεγάλος έρωτας της άφηνε ένα τραγούδι ή έναν νευρικό κλονισμό. Η σχέση της με τοντην έβαλε στον κόσμο των εναλλακτικών μέσα από το υπέρτατο where the wild roses grow, ο παθιασμένος έρωτάς της με τον τραγουδιστή των ΙΝXSτης άφησε το suicide blonde που γράφτηκε γι αυτήν και έναν αφόρητο πόνο. Περιγράφοντας την σχέση τους σε συνέντευξή της στον guardian ανέφερε: «σεξ, έρωτας, φαγητό, ναρκωτικά, μουσική, ταξίδια, βιβλία- πες το όπως θες, ήθελε να τα ζήσει όλα. Ως σύντροφός του , τα έζησα κι εγώ σε μεγάλο βαθμό δίπλα του. Αν είσαι ένα αισθαντικό πλάσμα, όλες σου οι αισθήσεις χρειάζονται διέγερση. Σίγουρα ξύπνησε μέσα μου την επιθυμία για πράγματα στον δικό μου κόσμο. Αλλά με πλήγωσε. Πρέπει να ομολογήσω ότι η πληγή είχε μείνει ανοιχτή για αρκετό χρονικό διάστημα.»Ο χωρισμός της από τον αρραβωνιαστικό τηςτην διέλυσε: «Έπαθα νευρικό κλονισμό μετά τη διάλυση του αρραβώνα. Ηθελα απλώς να σταματήσω τα πάντα. Εφυγα στην Ταυλάνδη για να μπορέσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου». Στα 52 της πλέον είναι ξανά ερωτευμένη, ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου και θα λέγεται, φυσικά,και θα είναι το 15ο της καριέρας της.Η ίδια βλέπει τον χρόνο να περνάει, εμείς όμως βλέπουμε ακόμα την Κάιλι, το δροσερό , ανέμελο και αθώα σέξι ίνδαλμα των 80ς που συγκινεί το ίδιο αν όχι περισσότερο με τις κάθε. Δεν είναι τυχαίο που η εμφάνισή της το 2019 στο φεστιβάλ τουσημείωσε την μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία του.«Δεν θέλω να είμαι το κορίτσι της αφίσας για την αιώνια ομορφιά, είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση για μένα. Μερικές φορές φαντάζομαι πως θα ήταν αν δεν έβαφα τις ρίζες μου ή αν δεν προσπαθούσα να είναι όλα στη θέση τους. Πιστεύω πως πιθανόν να μη μπορούσα να το κάνω, αλλά είναι απλώς μια προσωπική επιλογή. Ειλικρινά, προσπαθώ να το δουλέψω με τον εαυτό μου. Είναι μέχρι να βρεις εκείνη τη γραμμή που οριοθετεί τι είναι εντάξει για σένα» δηλώνει στην Daily Mail όταν γίνεται 50 ετών.Μέχρι πάντως να την δούμε με μαύρη ρίζα, ας παραμείνουμε στον πλανήτη Κάιλι της μηδενικής βαρύτητας, της ανάλαφρης διάθεσης και ας χορέψουμε μέχρι τελικής πτώσης με τις επιτυχίες μιας γυναίκας που είναι ο ορισμός της επιτυχίας σε μίνι διαστάσεις.