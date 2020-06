Έμα Γουάτσον: Γιατί «έκραξαν» την ανάρτησή της για το #blackouttuesday

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ότι έδωσε προτεραιότητα στην αισθητική του λογαριασμού της στο Instagram έναντι του μηνύματος που έστελνε ηγια τον ρατσισμό και τη ζωή των μαύρων στην Αμερική κατηγόρησαν χρήστες του Instagram τηνΚι αυτό γιατί η διάσημη ηθοποιός και ακτιβίστρια έκανε την αμφιλεγόμενη επιλογή να ποστάρει τρία μαύρα τετράγωνα με λευκό περιθώριο, αντί για τηνπου δημοσίευσαν στα social media εχθές εκατομμύρια χρήστες, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αδικίες και τα περιστατικά βίας εις βάρος των μαύρων πολιτών των ΗΠΑ.Ο βασικός στόχος του social media event με τίτλο #BlackoutTuesday που «μαύρισε» εχθές τη ροή πολλών social media ήταν να κάνει η βιομηχανία του θεαμάτος - και όχι μόνο - μια παύση, ώστε οι εκπρόσωποί της να αναλογιστούν πώς μπορούν να βοηθήσουν την μαύρη κοινότητα στις ΗΠΑ. Εκατομμύρια χρήστες, μεταξύ των οποίων τραγουδιστές, ηθοποιοί, καλλιτέχνες αλλά και μουσεία, πόσταραν μαύρα τετράγωνα με μηνύματα υποστήριξης για το κίνημαΗ Έμα Γουάτσονόπως εκατοντάδες συνάδελφοί της, όμως έγινε στόχος κριτικής όταν χρήστες άρχισαν να παρατηρούν το λευκό περιθώριο που πρόσθεσε στα μαύρα τετράγωνά της, πιθανώς για λόγους αισθητικής και ομοιομορφίας. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση ενός χρήστη που ανέφερε: «Η Έμα Γουάτσον ισχυρίζεται ότι είναι ακτιβίστρια αλλά αντί να ποστάρει λινκ για αιτήσεις, δωρεές και να ανοίξει το πορτοφόλι της, μόλις πήρε 1 εκατομμύριο like για μια φωτογραφία ενός μαύρου τετραγώνου με λευκό περιθώριο για να μην χαλάσει την αισθητική του instagram της». «Αυτό το λευκό περιθώριο με σκοτώνει», αναφέρει ένα άλλο σχόλιο, ανάμεσα σε πολλά άλλα που επέκριναν την αισθητική επιλογή τηςΗ πλειοψηφία πάντως των αρνητικών σχολίων, ούτε συνδέσμους που θα βοηθούσαν κάποιον από τους εκατομμύρια follower της να ενημερωθεί για τον ρατσισμό ή να συνεισφέρει ενεργά στην καταπολέμησή του.Η 30χρονη σταρ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας (ώστε να μη «σπάσει» την παύση που όριζε το event) για να διαβεβαιώσει τουςτης ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για ναστην κοινωνία. Με δύο διαδοχικές αναρτήσεις ξεκαθάρισε τις προθέσεις της και έδειξε ότι έλαβε υπόψη τις επικρίσεις των χρηστών. Στο πρώτο post της μετά την #BlackoutTuesday, δημοσίευσε ένα ποίημα τουαπό τη σειρά BLACK MATTER LIVES μαζί με ένα έργο τέχνης του ίδιου καλλιτέχνη με τίτλο «White Lies, Subtleties, Micro-Aggressions, and Other Choking Hazards». Στη δεύτερη ανάρτησή της δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειές της για να καταπολεμήσει ενεργά τον ρατσισμό και να χρησιμοποιήσει τις επόμενες ημέρες τα social media της για να μοιραστεί συνδέσμους με χρήσιμες πηγές πληροφοριών.«Βλέπω την οργή, τη θλίψη και τον πόνο σας. Δεν μπορώ να γνωρίζω πως αισθάνεστε αυτές αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσω να καταλάβω» γράφει στο post της η Γουάτσον, στέλνοντας ένα μήνυμα στη μαύρη κοινότητα που έχει συγκλονιστεί για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.