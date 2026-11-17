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Με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε απομακρυσμένα χωριά, κατ’ οίκον επισκέψεις σε κατοίκους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν και παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας ολοκληρώθηκε η τριήμερη περιοδεία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, στη Βόρεια Ελλάδα.Η κ. Αγαπηδάκη επισκέφθηκε την ορεινή Ξάνθη, ακριτικές κοινότητες του Έβρου και το Ίδρυμα Ορμύλια στη Χαλκιδική, με επίκεντρο την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η απόσταση από τις μεγάλες υγειονομικές δομές αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.«Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας», τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός, αναφερόμενη στη λειτουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), οι οποίες μεταφέρουν ιατρικές υπηρεσίες απευθείας στις τοπικές κοινωνίες.Τελευταίος σταθμός της περιοδείας ήταν ο Έβρος, όπου οι Κινητές Ομάδες Υγείας πραγματοποίησαν δράσεις στο Μικρό Δέρειο, τη Ρούσσα και τον Πετρόλοφο.Στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρού Δερείου, στο Περιφερειακό Ιατρείο Ρούσσας, αλλά και μέσα στα σπίτια κατοίκων των ακριτικών κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, αιματολογικοί και απεικονιστικοί έλεγχοι. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων εντοπίστηκαν πολίτες με αδιάγνωστη υπέρταση, ενώ αντιμετωπίστηκαν και οξείες καταστάσεις σε ασθενείς με διαβήτη.Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία της κατ’ οίκον φροντίδας για ηλικιωμένους, ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες και ασθενείς με αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης, οι οποίοι διαφορετικά θα έπρεπε να μετακινηθούν σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα για να εξεταστούν.Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα νωρίτερα στα χωριά Κένταυρος και Γλαύκη της ορεινής Ξάνθης, όπου οι ΚΟΜΥ αξιοποίησαν σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και δυνατότητες τηλεϊατρικής για την εξέταση των κατοίκων.Η σημασία της παρουσίας των ομάδων αναδείχθηκε ιδιαίτερα στη Γλαύκη, όταν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εντοπίστηκε γυναίκα με χαμηλό κορεσμό οξυγόνου και υγρό στον πνεύμονα. Η ιατρική ομάδα κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να διακομιστεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο.