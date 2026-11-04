Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Την Παρασκευή η δίκη της Μουρτζούκου για τον θάνατο των τριών βρεφών
Την Παρασκευή η δίκη της Μουρτζούκου για τον θάνατο των τριών βρεφών
Στο εισαγγελικό κείμενο αναφέρεται πως η κατηγορούμενη «απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της»
Για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 έχει προσδιοριστεί η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών.
Η παραπομπή της 25χρονης σε δίκη γίνεται για τους τρεις θανάτους βρεφών που έχει ήδη ομολογήσει, με την Εισαγγελική πρόταση να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή τη στάση και τη συμπεριφορά της.
Στο εισαγγελικό κείμενο αναφέρεται πως η κατηγορούμενη «απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της», ενώ επισημαίνεται ότι δεν φαίνεται να αναπτύσσει συναισθηματικούς δεσμούς με ανθρώπους γύρω της.
Η παραπομπή της 25χρονης σε δίκη γίνεται για τους τρεις θανάτους βρεφών που έχει ήδη ομολογήσει, με την Εισαγγελική πρόταση να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή τη στάση και τη συμπεριφορά της.
Στο εισαγγελικό κείμενο αναφέρεται πως η κατηγορούμενη «απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της», ενώ επισημαίνεται ότι δεν φαίνεται να αναπτύσσει συναισθηματικούς δεσμούς με ανθρώπους γύρω της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα