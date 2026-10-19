Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναπτύσσει ψηφιακό σύστημα για τη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού στα Ιόνια Νησιά
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναπτύσσει ψηφιακό σύστημα για τη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού στα Ιόνια Νησιά

Η πλατφόρμα θα απευθύνεται στην περιφέρεια, στους δήμους, στις τουριστικές επιχειρήσεις, στους πολίτες και στην ερευνητική κοινότητα

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναπτύσσει ψηφιακό σύστημα για τη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού στα Ιόνια Νησιά
Την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του τουρισμού και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στα Ιόνια Νησιά ξεκίνησε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσω του ερευνητικού έργου «IonianDTwin». Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός «ψηφιακού διδύμου», δηλαδή μιας ψηφιακής αναπαράστασης των νησιών που θα συνδυάζει δεδομένα από περισσότερες από 25 πηγές, μεταξύ των οποίων στοιχεία για την ποιότητα του αέρα και της θάλασσας, τις τουριστικές αφίξεις, την κυκλοφορία, την πληρότητα των παραλιών και την κατανάλωση πόρων.

Με βάση τα δεδομένα αυτά θα υπολογίζονται 34 δείκτες βιωσιμότητας, ενώ μοντέλα μηχανικής μάθησης θα χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης, της συμφόρησης και των πιέσεων στις υποδομές. Παράλληλα, η αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν πληροφορίες με απλή φυσική γλώσσα.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μέτρα ανωνυμοποίησης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η πλατφόρμα θα απευθύνεται στην περιφέρεια, στους δήμους, στις τουριστικές επιχειρήσεις, στους πολίτες και στην ερευνητική κοινότητα. Προβλέπεται, επίσης, η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας επισκέπτες και κάτοικοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις συνθήκες που επικρατούν και να καταγράφουν ανώνυμα παρατηρήσεις, όπως φαινόμενα συνωστισμού ή προβλήματα σε δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η πλατφόρμα και η εφαρμογή θα δοκιμαστούν πιλοτικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με στόχο την αξιολόγηση της ακρίβειας και της χρηστικότητάς τους. Παράλληλα, προβλέπονται συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και θεματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Το έργο υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με κωδικό ΟΠΣ 6061866 και διάρκεια από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2029. Εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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