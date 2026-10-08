Εντοπίστηκε φυτεία με 71 δενδρύλλια κάνναβης στο Ρέθυμνο, δύο συλλήψεις, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φυτεία Διακίνηση ναρκωτικών Ρέθυμνο Συλλήψεις Εγκληματική οργάνωση Δενδρύλια κάνναβης

Εντοπίστηκε φυτεία με 71 δενδρύλλια κάνναβης στο Ρέθυμνο, δύο συλλήψεις, δείτε φωτογραφίες

Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν ενώ στο χώρο της φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εννέα σακιά με συνολικά 36 κιλά και 570 γραμμάρια κάνναβης

Εντοπίστηκε φυτεία με 71 δενδρύλλια κάνναβης στο Ρέθυμνο, δύο συλλήψεις, δείτε φωτογραφίες
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Στη σύλληψη δύο ανθρώπων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) στο Μυλοπόταμο του Ρεθύμνου.

Ειδικότερα, μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν σε αγροτική περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου φυτεία με 71 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,5 μέτρου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τα δύο άτομα την ώρα που εκτελούσαν εργασίες συγκομιδής.

Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν ενώ στο χώρο της φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εννέα σακιά με συνολικά 36 κιλά και 570 γραμμάρια κάνναβης.

Εντοπίστηκε φυτεία με 71 δενδρύλλια κάνναβης στο Ρέθυμνο, δύο συλλήψεις, δείτε φωτογραφίες

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμα άνθρωποι, ηλικίας 31 και 33 ετών, οι οποίοι σχετίζονται με τη φυτεία.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Εντοπίστηκε φυτεία με 71 δενδρύλλια κάνναβης στο Ρέθυμνο, δύο συλλήψεις, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

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