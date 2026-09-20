Βρήκαν κλεμμένα αυτοκίνητα με «νέα ταυτότητα»
ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκαν κλεμμένα αυτοκίνητα με «νέα ταυτότητα»

Τι αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα και τι πρέπει να ελέγχει όποιος αγοράζει μεταχειρισμένο στην Ελλάδα, πέρα από την πινακίδα και την εξωτερική εμφάνιση του αυτοκινήτου.

Βρήκαν κλεμμένα αυτοκίνητα με «νέα ταυτότητα»

Μήτρες χάραξης αριθμών πλαισίου, δύο εγκέφαλοι αυτοκινήτων και εργαλεία πλαστογράφησης κατασχέθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η ανακοίνωση της αφορά τρεις κλοπές οχημάτων και επίθεση σε ΑΤΜ από το 2023.

Στην επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομία σε Αττική και Κορινθία συνελήφθησαν δύο άνδρες, 44 και 29 ετών. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκρηξη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία και παραβάσεις σχετικές με όπλα, φωτοβολίδες και...


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