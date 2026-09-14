Χιλιάδες καθηγητές, 1.200+ μαθήματα, δωρεάν επικοινωνία για online ή δια ζώσης μαθήματα στην Ελλάδα.
Η άγνωστη ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη με αυτή την αυτοκινητοβιομηχανία - Τους τρέλανε όλους
Η άγνωστη ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη με αυτή την αυτοκινητοβιομηχανία - Τους τρέλανε όλους
Ένα ελληνικό λαϊκό τραγούδι, μια τηλεοπτική διαφήμιση αυτοκινήτου και μια ιστορία που, περισσότερα από 20 χρόνια αργότερα, επέστρεψε ξανά στο προσκήνιο μέσα από τα social media.
UPD:
Το «Μου λείπεις» του Γιώργου Μαζωνάκη κατάφερε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κάτι μάλλον ασυνήθιστο για ελληνικό τραγούδι εκείνης της εποχής: να ακουστεί μαζικά στην Ιταλία μέσα από τηλεοπτική καμπάνια της Opel.
Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρειάστηκε ούτε μετάφραση ούτε ιταλική εκτέλεση. Οι ελληνικοί στίχοι παρέμειναν όπως ακριβώς τους γνώριζε το κοινό στην Ελλάδα. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το 1996, στο ομώνυμο άλμπουμ «Μου λείπεις», σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Αντώνη Παππά.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα