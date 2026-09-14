Η άγνωστη ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη με αυτή την αυτοκινητοβιομηχανία - Τους τρέλανε όλους
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Νίκαια

Η άγνωστη ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη με αυτή την αυτοκινητοβιομηχανία - Τους τρέλανε όλους

Ένα ελληνικό λαϊκό τραγούδι, μια τηλεοπτική διαφήμιση αυτοκινήτου και μια ιστορία που, περισσότερα από 20 χρόνια αργότερα, επέστρεψε ξανά στο προσκήνιο μέσα από τα social media.

Η άγνωστη ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη με αυτή την αυτοκινητοβιομηχανία - Τους τρέλανε όλους
UPD:

Το «Μου λείπεις» του Γιώργου Μαζωνάκη κατάφερε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κάτι μάλλον ασυνήθιστο για ελληνικό τραγούδι εκείνης της εποχής: να ακουστεί μαζικά στην Ιταλία μέσα από τηλεοπτική καμπάνια της Opel.

Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρειάστηκε ούτε μετάφραση ούτε ιταλική εκτέλεση. Οι ελληνικοί στίχοι παρέμειναν όπως ακριβώς τους γνώριζε το κοινό στην Ελλάδα. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το 1996, στο ομώνυμο άλμπουμ «Μου λείπεις», σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Αντώνη Παππά.

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UPD:

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