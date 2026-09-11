Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Πρόστιμο 700 ευρώ για την άδεια κυκλοφορίας και αφαίρεση διπλώματος - Ποιους οδηγούς αφορά
Πρόστιμο 700 ευρώ για την άδεια κυκλοφορίας και αφαίρεση διπλώματος - Ποιους οδηγούς αφορά
Μία υποχρέωση που αρκετοί αγνοούν μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.
UPD:
Μια λεπτομέρεια του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την οποία πολλοί οδηγοί ενδεχομένως αγνοούν, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ακριβή σε έναν τυπικό έλεγχο της Τροχαίας.
Το ζήτημα ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μετά τη δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλήσης που φέρεται να επιβλήθηκε σε κάτοχο μοτοποδηλάτου στο Αργοστόλι. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στην κλήση αναφερόταν ότι το όχημα έφερε «μη θεωρημένη άδεια κυκλοφορίας»...
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UPD:
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