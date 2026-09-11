Πρόστιμο 700 ευρώ για την άδεια κυκλοφορίας και αφαίρεση διπλώματος - Ποιους οδηγούς αφορά

Μια λεπτομέρεια του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την οποία πολλοί οδηγοί ενδεχομένως αγνοούν, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ακριβή σε έναν τυπικό έλεγχο της Τροχαίας.

Το ζήτημα ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μετά τη δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλήσης που φέρεται να επιβλήθηκε σε κάτοχο μοτοποδηλάτου στο Αργοστόλι. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στην κλήση αναφερόταν ότι το όχημα έφερε «μη θεωρημένη άδεια κυκλοφορίας»...



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