Βενζίνη: «Τον χειμώνα τα 2 ευρώ θα μας φαίνονται φθηνά»

χουν ήδη επιστρέψει σε επίπεδα που πιέζουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Και αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν αφορά ένα σενάριο για το μέλλον. Η βενζίνη έχει ήδη ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργούν φόβους ότι οι πιέσεις μπορεί να συνεχιστούν.



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