Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Βενζίνη: «Τον χειμώνα τα 2 ευρώ θα μας φαίνονται φθηνά»
Βενζίνη: «Τον χειμώνα τα 2 ευρώ θα μας φαίνονται φθηνά»
Η τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα 2,10 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ η νέα εκτίναξη του Brent πάνω από τα 108 δολάρια εντείνει την ανησυχία για το τι θα δουν οι οδηγοί στις αντλίες τους επόμενους μήνες.
UPD:
χουν ήδη επιστρέψει σε επίπεδα που πιέζουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Και αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν αφορά ένα σενάριο για το μέλλον. Η βενζίνη έχει ήδη ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργούν φόβους ότι οι πιέσεις μπορεί να συνεχιστούν.
UPD:
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