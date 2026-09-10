Η Αστυνομία κάνει «ντου» στα ηλεκτρικά πατίνια - Χιλιάδες οι παραβάσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Η Αστυνομία κάνει «ντου» στα ηλεκτρικά πατίνια - Χιλιάδες οι παραβάσεις

Νέος κύκλος εντατικών ελέγχων έχει ξεκινήσει στην Αττική για τα ηλεκτρικά πατίνια, μετά τα σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους. Τα επίσημα στοιχεία προκαλούν προβληματισμό: μέσα σε μόλις οκτώ μήνες καταγράφηκαν 3.700 παραβάσεις και 56 τροχαία ατυχήματα.

Η Αστυνομία κάνει «ντου» στα ηλεκτρικά πατίνια - Χιλιάδες οι παραβάσεις
UPD:

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα. Μαζί τους όμως αυξάνονται και τα περιστατικά επικίνδυνης χρήσης, με την Τροχαία να εντείνει πλέον τους ελέγχους σε ολόκληρη την Αττική.

Αφορμή για τον νέο κύκλο ελέγχων αποτέλεσαν και τα πρόσφατα σοβαρά τροχαία με ανήλικους, στην Τήνο και στα Γλυκά Νερά, όπου τραυματίστηκαν σοβαρά μία 14χρονη και ένας 16χρονος ενώ χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικά πατίνια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου η χρήση τους είναι εξαιρετικά αυξημένη, αλλά και σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί παράπονα για πατίνια που κινούνται ή εγκαταλείπονται πάνω στα πεζοδρόμια.

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3.700 παραβάσεις σε 6.127 ελέγχους
Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.127 έλεγχοι σε χρήστες


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