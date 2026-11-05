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Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί για τρεις ημέρες σε περιοχή της Γαύδου, ανάμεσά τους και έγκυες
Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί για τρεις ημέρες σε περιοχή της Γαύδου, ανάμεσά τους και έγκυες
Επιχειρείται προσέγγιση δια θαλάσσης καθώς άλλαξε η διεύθυνση των ανέμων
Επιχείρηση απεγκλωβισμού μεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί για τρεις ημέρες σε απόκρημνη περιοχή της Γαύδου είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το αρχικό σχέδιο για προσέγγιση από την ξηρά, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ και τη χρήση σχοινιών άλλαξε, λόγω της μεταβολής της κατεύθυνσης των ανέμων.
Καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών στην περιοχή μπορούσαν να υπάρξει προσέγγιση δια θαλάσσης, σκάφος του Λιμενικού έφτασε στην περιοχή Άσπες, στα δυτικά της Γαύδου, μεταφέροντας περίπου δέκα πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, προκειμένου να απομακρύνουν τους αλλοδαπούς που εξακολουθούν να βρίσκονται στην παραλία.
Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους εγκλωβισμένους μετανάστες βρίσκονται και τρεις έγκυες γυναίκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το αρχικό σχέδιο για προσέγγιση από την ξηρά, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ και τη χρήση σχοινιών άλλαξε, λόγω της μεταβολής της κατεύθυνσης των ανέμων.
Καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών στην περιοχή μπορούσαν να υπάρξει προσέγγιση δια θαλάσσης, σκάφος του Λιμενικού έφτασε στην περιοχή Άσπες, στα δυτικά της Γαύδου, μεταφέροντας περίπου δέκα πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, προκειμένου να απομακρύνουν τους αλλοδαπούς που εξακολουθούν να βρίσκονται στην παραλία.
Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους εγκλωβισμένους μετανάστες βρίσκονται και τρεις έγκυες γυναίκες.
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