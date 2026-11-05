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Από σήμερα οι αιτήσεις για τη 14η συμπληρωματική πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ
Από σήμερα οι αιτήσεις για τη 14η συμπληρωματική πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ
Η πρόσκληση αφορά ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις
Ανοίγει σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, η υποβολή αιτήσεων για τη 14η συμπληρωματική πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Η πρόσκληση αφορά ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59. Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διάστημα έως ένα διδακτικό έτος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν απενταχθεί από το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν. 5078/2023.
gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο, εδώ.
- 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας,
- 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ),
- 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ),
- 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ),
- 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Οι ΕΠΑΣ προσφέρουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση σε 37 ειδικότητες. Εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με μάθηση στον χώρο εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση. Οι ΕΠΑΣ απευθύνονται σε νέους ηλικίας 15-29 ετών με τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, το 77% των αποφοίτων βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτηση. Οι ΠΕΠΑΣ απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης άνω των 18 ετών. Προσφέρουν κατάρτιση σε τρεις ειδικότητες του τουρισμού και της φιλοξενίας, με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία. Οι ΣΑΕΚ απευθύνονται σε αποφοίτους λυκείου άνω των 18 ετών και προσφέρουν 46 ειδικότητες. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση. Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5. Για άτομα με αναπηρία, η ΔΥΠΑ λειτουργεί Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αθήνα και Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Θεσσαλονίκη.
Η πρόσκληση αφορά ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59. Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διάστημα έως ένα διδακτικό έτος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν απενταχθεί από το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν. 5078/2023.
Υποβολή αιτήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω του gov.gr, με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:
gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο, εδώ.
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη ΔΥΠΑΌπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το δίκτυο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ καλύπτει όλη τη χώρα και περιλαμβάνει:
- 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας,
- 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ),
- 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ),
- 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ),
- 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Οι ΕΠΑΣ προσφέρουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση σε 37 ειδικότητες. Εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με μάθηση στον χώρο εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση. Οι ΕΠΑΣ απευθύνονται σε νέους ηλικίας 15-29 ετών με τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, το 77% των αποφοίτων βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτηση. Οι ΠΕΠΑΣ απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης άνω των 18 ετών. Προσφέρουν κατάρτιση σε τρεις ειδικότητες του τουρισμού και της φιλοξενίας, με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία. Οι ΣΑΕΚ απευθύνονται σε αποφοίτους λυκείου άνω των 18 ετών και προσφέρουν 46 ειδικότητες. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση. Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5. Για άτομα με αναπηρία, η ΔΥΠΑ λειτουργεί Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αθήνα και Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Θεσσαλονίκη.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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