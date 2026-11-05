Δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα πάνω από την Αττική
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Δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα πάνω από την Αττική

Οι πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11:00, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας – Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές λόγω καιρού

Δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα πάνω από την Αττική
Δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, τα αεροσκάφη πρόκειται να πραγματοποιήσουν δοκιμαστική πτήση πάνω από την Αττική, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τον εορτασμό.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή στην ημέρα ή και στην ώρα πραγματοποίησης της πτήσης, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

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