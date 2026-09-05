Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Το diesel αρχίζει να εξαφανίζεται από τα πρατήρια
Το diesel αρχίζει να εξαφανίζεται από τα πρατήρια
Το diesel, το καύσιμο που για δεκαετίες κυριάρχησε στα μεγάλα ταξίδια και παραμένει βασικό «εργαλείο» των επαγγελματικών μεταφορών, αρχίζει να χάνει όχι μόνο μερίδιο στις πωλήσεις αυτοκινήτων αλλά, σταδιακά, ακόμη και χώρο μέσα στα πρατήρια καυσίμων.
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