Το diesel αρχίζει να εξαφανίζεται από τα πρατήρια
ΕΛΛΑΔΑ

Το diesel αρχίζει να εξαφανίζεται από τα πρατήρια

Το diesel, το καύσιμο που για δεκαετίες κυριάρχησε στα μεγάλα ταξίδια και παραμένει βασικό «εργαλείο» των επαγγελματικών μεταφορών, αρχίζει να χάνει όχι μόνο μερίδιο στις πωλήσεις αυτοκινήτων αλλά, σταδιακά, ακόμη και χώρο μέσα στα πρατήρια καυσίμων.

Το diesel αρχίζει να εξαφανίζεται από τα πρατήρια
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