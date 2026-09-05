Αποκάλυψη: Στα parking των σούπερ μάρκετ η λύση για τη φόρτιση στις γειτονιές
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη: Στα parking των σούπερ μάρκετ η λύση για τη φόρτιση στις γειτονιές

Στο τραπέζι βρίσκεται μια νέα πρόταση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης στις πυκνοκατοικημένες περιοχές: τα υπόγεια και υπαίθρια parking των σούπερ μάρκετ να ανοίγουν τη νύχτα στους κατοίκους της περιοχής και να μετατρέπονται σε μεγάλους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αποκάλυψη: Στα parking των σούπερ μάρκετ η λύση για τη φόρτιση στις γειτονιές
UPD:
Μία από τις μεγαλύτερες πρακτικές δυσκολίες της ηλεκτροκίνησης στις ελληνικές πόλεις δεν είναι πλέον μόνο η τιμή αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή η αυτονομία του. Είναι κάτι πολύ πιο απλό: πού θα το φορτίσει το βράδυ ο ιδιοκτήτης του όταν δεν διαθέτει δική του θέση στάθμευσης;


Και αυτό αποτελεί πραγματικό πρόβλημα για χιλιάδες κατοίκους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων αστικών κέντρων, οι οποίοι ζουν σε παλαιές πολυκατοικίες χωρίς υπόγειο parking ή πυλωτή και αναγκάζονται να αφήνουν το αυτοκίνητό τους στον δρόμο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto, μεταξύ των προτάσεων που έχουν αρχίσει να συζητούνται είναι η αξιοποίηση ενός τεράστιου δικτύου χώρων στάθμευσης που υπάρχει ήδη μέσα στις πόλεις και τις νυχτερινές ώρες παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο: των parking των σούπερ μάρκετ.

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