Το λιμάνι του Πειραιά... μπλόκαρε με τα καινούργια αυτοκίνητα – Απίστευτες εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ

Το λιμάνι του Πειραιά... μπλόκαρε με τα καινούργια αυτοκίνητα – Απίστευτες εικόνες

Χιλιάδες ολοκαίνουργια αυτοκίνητα βρίσκονται παραταγμένα στους χώρους του λιμανιού του Πειραιά. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, αλλά πίσω της κρύβονται δύο εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες...

Το λιμάνι του Πειραιά... μπλόκαρε με τα καινούργια αυτοκίνητα – Απίστευτες εικόνες
UPD:

.. η μεγάλη ανάπτυξη του Πειραιά ως διεθνούς κόμβου διακίνησης οχημάτων και το πρωτοφανές ελληνικό παράδοξο, με αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί, εκτελωνιστεί και σε αρκετές περιπτώσεις πουληθεί, αλλά δεν μπορούν να παραδοθούν επειδή δεν υπάρχουν μεταλλικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Οι μεγάλες εκτάσεις του Car Terminal καλύπτονται από SUV, επιβατικά, pick-up, ηλεκτρικά και επαγγελματικά οχήματα. Πολλά προορίζονται για την ελληνική αγορά, ενώ αρκετά χρησιμοποιούν τον Πειραιά ως ενδιάμεσο σταθμό, πριν φορτωθούν ξανά σε πλοία με προορισμό άλλες χώρες της Μεσογείου, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βόρεια Αφρική.


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