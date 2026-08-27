Το λιμάνι του Πειραιά... μπλόκαρε με τα καινούργια αυτοκίνητα – Απίστευτες εικόνες

.. η μεγάλη ανάπτυξη του Πειραιά ως διεθνούς κόμβου διακίνησης οχημάτων και το πρωτοφανές ελληνικό παράδοξο, με αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί, εκτελωνιστεί και σε αρκετές περιπτώσεις πουληθεί, αλλά δεν μπορούν να παραδοθούν επειδή δεν υπάρχουν μεταλλικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Οι μεγάλες εκτάσεις του Car Terminal καλύπτονται από SUV, επιβατικά, pick-up, ηλεκτρικά και επαγγελματικά οχήματα. Πολλά προορίζονται για την ελληνική αγορά, ενώ αρκετά χρησιμοποιούν τον Πειραιά ως ενδιάμεσο σταθμό, πριν φορτωθούν ξανά σε πλοία με προορισμό άλλες χώρες της Μεσογείου, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βόρεια Αφρική.