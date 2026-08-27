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Πωλούνται πρώην κρατητήρια της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη έναντι 180.000 ευρώ, δείτε βίντεο
Πωλούνται πρώην κρατητήρια της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη έναντι 180.000 ευρώ, δείτε βίντεο
Ένας χώρος που για χρόνια ήταν συνδεδεμένος με αστυνομικά γραφεία, προσαγωγές και προσωρινή κράτηση ενδέχεται σύντομα να αλλάξει εντελώς πρόσωπο
Όσο παράξενο και αν ακούγεται, είναι απολύτως αληθινό. Ένας χώρος στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέχρι πρότινος φιλοξενούσε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνει ακόμη τα παλιά κρατητήρια με τα μεταλλικά κάγκελα και τα κελιά ανδρών και γυναικών, έχει βγει προς πώληση με τιμή 180.000 ευρώ.
Το ακίνητο βρίσκεται στα όρια Κορδελιού - Ευόσμου και πρόκειται για έναν ολόκληρο όροφο επιφάνειας άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων. Για χρόνια τον χώρο μίσθωνε η ΕΛ.ΑΣ., με το μεγαλύτερο μέρος του να χρησιμοποιείται για τη στέγαση γραφείων αστυνομικής υπηρεσίας. Το πιο ιδιαίτερο, ωστόσο, τμήμα του ακινήτου παραμένει εκείνο όπου βρίσκονταν τα κρατητήρια.
Πίσω από τις βαριές σιδερένιες πόρτες και τα κάγκελα υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι για άνδρες και γυναίκες, όπου παρέμεναν προσωρινά προσαχθέντες ή κρατούμενοι μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω διαδικασία δηλαδή είτε να αφεθούν ελεύθεροι είτε, ανάλογα με την υπόθεσή τους και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, να μεταφερθούν σε άλλο χώρο κράτησης.
Οι εικόνες από το εσωτερικό του ακινήτου είναι χαρακτηριστικές. Ο στενός διάδρομος, τα μεταλλικά κάγκελα και οι χώροι των κελιών εξακολουθούν να θυμίζουν την προηγούμενη χρήση του ορόφου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα παραπέμπει σε ένα συμβατικό ακίνητο που διατίθεται στην αγορά. Παρά την ιδιόμορφη «κληρονομιά» του, το ακίνητο φαίνεται ότι έχει ήδη προσελκύσει υποψήφιους αγοραστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με το σχέδιο να προβλέπει την πλήρη αλλαγή χρήσης και τη διαμόρφωση του ενιαίου ορόφου σε μικρότερα στούντιο.
Έτσι, ένας χώρος που για χρόνια ήταν συνδεδεμένος με αστυνομικά γραφεία, προσαγωγές και προσωρινή κράτηση ενδέχεται σύντομα να αλλάξει εντελώς πρόσωπο. Τα κάγκελα και τα κελιά μπορεί να αποτελέσουν παρελθόν και στη θέση τους να δημιουργηθούν κατοικίες, σε μία από τις πιο ασυνήθιστες αγγελίες ακινήτων που μπορεί να συναντήσει κανείς στη Θεσσαλονίκη.
Το ακίνητο βρίσκεται στα όρια Κορδελιού - Ευόσμου και πρόκειται για έναν ολόκληρο όροφο επιφάνειας άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων. Για χρόνια τον χώρο μίσθωνε η ΕΛ.ΑΣ., με το μεγαλύτερο μέρος του να χρησιμοποιείται για τη στέγαση γραφείων αστυνομικής υπηρεσίας. Το πιο ιδιαίτερο, ωστόσο, τμήμα του ακινήτου παραμένει εκείνο όπου βρίσκονταν τα κρατητήρια.
Πίσω από τις βαριές σιδερένιες πόρτες και τα κάγκελα υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι για άνδρες και γυναίκες, όπου παρέμεναν προσωρινά προσαχθέντες ή κρατούμενοι μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω διαδικασία δηλαδή είτε να αφεθούν ελεύθεροι είτε, ανάλογα με την υπόθεσή τους και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, να μεταφερθούν σε άλλο χώρο κράτησης.
Οι εικόνες από το εσωτερικό του ακινήτου είναι χαρακτηριστικές. Ο στενός διάδρομος, τα μεταλλικά κάγκελα και οι χώροι των κελιών εξακολουθούν να θυμίζουν την προηγούμενη χρήση του ορόφου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα παραπέμπει σε ένα συμβατικό ακίνητο που διατίθεται στην αγορά. Παρά την ιδιόμορφη «κληρονομιά» του, το ακίνητο φαίνεται ότι έχει ήδη προσελκύσει υποψήφιους αγοραστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με το σχέδιο να προβλέπει την πλήρη αλλαγή χρήσης και τη διαμόρφωση του ενιαίου ορόφου σε μικρότερα στούντιο.
Έτσι, ένας χώρος που για χρόνια ήταν συνδεδεμένος με αστυνομικά γραφεία, προσαγωγές και προσωρινή κράτηση ενδέχεται σύντομα να αλλάξει εντελώς πρόσωπο. Τα κάγκελα και τα κελιά μπορεί να αποτελέσουν παρελθόν και στη θέση τους να δημιουργηθούν κατοικίες, σε μία από τις πιο ασυνήθιστες αγγελίες ακινήτων που μπορεί να συναντήσει κανείς στη Θεσσαλονίκη.
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