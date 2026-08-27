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Έρχεται rapid τεστ για τον ιό του Δυτικού Νείλου – Η Ελληνίδα επικεφαλής μιλά στο ygeiamou.gr
Έρχεται rapid τεστ για τον ιό του Δυτικού Νείλου – Η Ελληνίδα επικεφαλής μιλά στο ygeiamou.gr
Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών αναπτύσσει ένα γρήγορο τεστ με μία σταγόνα αίματος για την ανίχνευση τεσσάρων επικίνδυνων ιών που μεταδίδονται από κουνούπια
Ένα γρήγορο τεστ, που με μια σταγόνα αίματος θα μπορεί να ανιχνεύει τον ιό του Δυτικού Νείλου και ακόμη τρεις ιούς, μελετά ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Ο ιός παρουσιάζει αυτό το καλοκαίρι εκτεταμένη διασπορά στην Ελλάδα, καταγράφοντας σημαντικά περισσότερα συγκριτικά με άλλες χρονιές κρούσματα και θανάτους. Γενικότερα, όμως τα μέχρι πρότινος απλά ενοχλητικά κουνούπια έχουν γίνει πηγή μεγάλου άγχους, αφού λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται οι πληθυσμοί τους και στην Ευρώπη εγκαθίστανται είδη κουνουπιών που μεταδίδουν σοβαρές ασθένειες, όπως είναι για παράδειγμα ο Δάγκειος πυρετός.
Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε πρόσκληση για το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SURVIVE-VBD το οποίο χρηματοδοτείται από το #EU4Health, με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα είναι μια από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι υπόλοιπες είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Εσθονία, η Ολλανδία και η Βραζιλία. Από την πλευρά της Ελλάδας συμμετέχει η ερευνητική ομάδα της Καθηγήτριας Βιολογίας, Γενετικής, Νανοϊατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίας Μαρίας Γαζούλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε πρόσκληση για το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SURVIVE-VBD το οποίο χρηματοδοτείται από το #EU4Health, με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα είναι μια από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι υπόλοιπες είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Εσθονία, η Ολλανδία και η Βραζιλία. Από την πλευρά της Ελλάδας συμμετέχει η ερευνητική ομάδα της Καθηγήτριας Βιολογίας, Γενετικής, Νανοϊατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίας Μαρίας Γαζούλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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