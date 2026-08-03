Γιατί «έσβησαν» χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες της Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «έσβησαν» χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες της Αττικής

Η λειτουργία του νέου συστήματος καμερών παρακολούθησης της κυκλοφορίας στην Αττική έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να εντοπίζει με μεγάλη ακρίβεια τις παραβάσεις, ωστόσο τα πρώτα στατιστικά στοιχεία δείχνουν και μια άλλη, εξίσου σημαντική εικόνα...

Γιατί «έσβησαν» χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες της Αττικής
UPD:

.. περισσότερες από 21.000 καταγεγραμμένες παραβάσεις ακυρώθηκαν μετά από έλεγχο, αποδεικνύοντας ότι το σύστημα διαθέτει μηχανισμούς επιβεβαίωσης πριν από την οριστική βεβαίωση μιας κλήσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι τις 22 Ιουλίου 2026 είχαν απορριφθεί ή ακυρωθεί συνολικά 21.073 καταγραφές, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν αποτελούσαν πραγματικές παραβάσεις ή δεν μπορούσαν να τεκμηριωθούν με απόλυτη βεβαιότητα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τις περιπτώσεις οριακής υπέρβασης της γραμμής. Συγκεκριμένα, 7.039 καταγραφές, δηλαδή το 33,4% του συνόλου, απορρίφθηκαν επειδή τα οχήματα πλησίαζαν τη διαγράμμιση χωρίς να διασχίζουν πλήρως τον απαγορευμένο χώρο. Πρόκειται ουσιαστικά για περιπτώσεις που απαιτούν περαιτέρω βαθμονόμηση (fine tuning) των αλγορίθμων ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο...



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