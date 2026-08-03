Όταν όλα γύρω καίγονται, η ανθρωπιά γίνεται το πιο δυνατό φως…

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Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν μικρές μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Όταν οι εικόνες από τις πυρκαγιές γεμίζουν τις οθόνες, όταν σπίτια και περιουσίες χάνονται μέσα σε λίγες ώρες και άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν πίσω τους μια ολόκληρη ζωή, αυτό που μένει είναι η ανάγκη για ένα χέρι βοήθειας. Για μια πράξη που θα πει, έστω και σιωπηλά: «Δεν είστε μόνοι».Μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Δήμητρα Κατσαφάδου επέλεξε για ακόμη μία φορά να μετατρέψει τη συγκίνησή της σε πράξη. Συγκλονισμένη από τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα και τους ανθρώπους που δοκιμάζονται, απηύθυνε ένα μήνυμα αλληλεγγύης, δηλώνοντας έμπρακτα τη διαθεσιμότητά της να προσφέρει βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη.Η προσφορά της περιλαμβάνει δωρεάν αναπλαστικές κρέμες για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, αλλά δεν περιορίζεται εκεί. «Είμαι στη διάθεσή σας και για δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε», ήταν το μήνυμά της. Μια φράση απλή, αλλά γεμάτη ουσία, γιατί σε μια καταστροφή η πραγματική στήριξη δεν μετριέται μόνο σε όσα προσφέρει κανείς, αλλά και στην πρόθεση να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπό του.Γιατί η αλληλεγγύη δεν είναι μια μεγάλη, μακρινή έννοια. Είναι οι μικρές και μεγάλες πράξεις που γεννιούνται όταν κάποιος βλέπει τον πόνο του άλλου και αποφασίζει να μην προσπεράσει. Είναι το χέρι που απλώνεται όταν όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί. Είναι η υπενθύμιση πως, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, υπάρχει πάντα χώρος για ανθρωπιά.Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό μήνυμα: οι φωτιές μπορεί να αφήνουν πίσω τους στάχτη, όμως η αλληλεγγύη μπορεί να γίνει η αρχή για να ξαναγεννηθεί η ελπίδα. Γιατί, τελικά, αυτό που μας κρατά όρθιους δεν είναι μόνο η δύναμη να αντέχουμε. Είναι η δύναμη να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον.