Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Κάτι αλλάζει στον χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Κάτι αλλάζει στον χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
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Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της σύγχρονης ιστορίας της. Η τεχνητή νοημοσύνη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται τα επαγγέλματα και η ανάγκη για νέες δεξιότητες αλλάζουν ριζικά τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι φοιτητές δεν αναζητούν πλέον μόνο ένα πτυχίο. Αναζητούν ένα πανεπιστήμιο που θα τους προετοιμάσει για έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς.
Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ελλάδα αποκτά μια σημαντική νέα ακαδημαϊκή παρουσία. Το University of Derby Greece Ν.Π.Π.Ε. ξεκινά επίσημα τη λειτουργία του ως μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο, σηματοδοτώντας την είσοδο ενός κορυφαίου βρετανικού πανεπιστημίου στην ελληνική πανεπιστημιακή πραγματικότητα. Δεν πρόκειται απλώς για την έναρξη λειτουργίας ενός ακόμη εκπαιδευτικού ιδρύματος. Πρόκειται για την έλευση ενός διαφορετικού πανεπιστημιακού μοντέλου, που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις πανεπιστημιακές σπουδές.
The British University of Greece
Με τίτλο "The British University of Greece", το University of Derby Greece εκφράζει κάτι περισσότερο από τη βρετανική του προέλευση. Εκφράζει τη φιλοδοξία να αποτελέσει το σημείο αναφοράς του βρετανικού μοντέλου ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μεταφέροντας μια ακαδημαϊκή κουλτούρα που βασίζεται στην κριτική σκέψη, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη συνεργασία και τη διαρκή αναζήτηση της γνώσης. Η βρετανική πανεπιστημιακή εμπειρία αποκτά πλέον μόνιμη παρουσία στη χώρα, προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ένα αυθεντικό πανεπιστημιακό περιβάλλον με διεθνή προσανατολισμό και σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία.
Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αναγνώριση.
Το κύρος ενός πανεπιστημίου αποδεικνύεται από την ποιότητα της εμπειρίας που προσφέρει στους φοιτητές του.
Το University of Derby αναδείχθηκε No.1 Πανεπιστήμιο στη Βρετανία στα Uni Compare Rankings 2027, μία από τις σημαντικότερες αξιολογήσεις πανεπιστημίων, που βασίζεται στις αξιολογήσεις των ίδιων των φοιτητών. Παράλληλα, έχει λάβει τη διάκριση TEF Gold (Teaching Excellence Framework), την υψηλότερη αναγνώριση στη χώρα για την ποιότητα της διδασκαλίας, της φοιτητικής εμπειρίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Αυτές και πολυάριθμες άλλες διακρίσεις δεν αποτελούν απλώς τίτλους. Αντικατοπτρίζουν μια διαχρονική δέσμευση του πανεπιστημίου στην εκπαιδευτική ποιότητα και στην ουσιαστική υποστήριξη του φοιτητή σε κάθε στάδιο της ακαδημαϊκής του πορείας.
Εκεί όπου η γνώση συναντά την πράξη
Το στοιχείο που διαφοροποιεί ουσιαστικά το University of Derby Greece είναι η εφαρμοσμένη φιλοσοφία μάθησης που συνοψίζεται στο σύνθημα "An applied University of TODAY and for TOMORROW".
Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων. Αντίθετα, μετατρέπεται σε μια διαδικασία ενεργητικής συμμετοχής, όπου οι φοιτητές εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν μέσα από εργαστήρια, projects, εφαρμοσμένη έρευνα, σύγχρονες τεχνολογίες και συνεργασίες με τον επαγγελματικό κόσμο. Στόχος δεν είναι μόνο η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών, αλλά η ανάπτυξη ανθρώπων που μπορούν να προσαρμόζονται, να καινοτομούν και να δημιουργούν αξία σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς.
Ένα Πανεπιστήμιο σχεδιασμένο για τον κόσμο του αύριο
Η σύγχρονη αγορά εργασίας αναζητά αποφοίτους με δεξιότητες, ευελιξία και διεθνή προσανατολισμό.
Για τον λόγο αυτό, τα προγράμματα σπουδών του University of Derby Greece έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων, καλλιεργώντας τόσο την επιστημονική γνώση όσο και τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτεί η νέα εποχή.
Παράλληλα, οι φοιτητές εντάσσονται σε μια διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα, με συμφοιτητές από όλο τον κόσμο και δυνατότητες ακαδημαϊκών ανταλλαγών και φοίτησης στο μητρικό πανεπιστήμιο στην Αγγλία, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες που ενισχύουν τη διεθνή τους προοπτική.
Η εκπαιδευτική εμπειρία ολοκληρώνεται μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και προσωπικής υποστήριξης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία.
Μια νέα αρχή για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα
Με τρεις (3) ακαδημαϊκές σχολές – Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών του Ανθρώπου, Επιστημών & Τεχνολογίας - και έξι (6) τμήματα σπουδών που ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2026 στην Αθήνα, το University of Derby Greece εγκαινιάζει μια νέα παρουσία στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Μια παρουσία που συνδυάζει τη βρετανική ακαδημαϊκή παράδοση με την εφαρμοσμένη μάθηση, τη διεθνή εμπειρία, την καινοτομία και την ουσιαστική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο.
Για όσους αναζητούν ένα πανεπιστήμιο που δεν προετοιμάζει απλώς τους φοιτητές να πάρουν ένα πτυχίο, αλλά να διαμορφώσουν το μέλλον τους, το University of Derby Greece φιλοδοξεί να αποτελέσει μια επιλογή με ξεκάθαρη ταυτότητα και διεθνή προοπτική.
University of Derby Greece Ν.Π.Π.Ε.
The British University of Greece.
An applied University of TODAY and for TOMORROW.
Πληροφορίες – Αιτήσεις:
Πατησίων 94 & Κοδριγκτώνος, Αθήνα
Τ: 210 8899700, info@derby.edu.gr
www.derby.edu.gr
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