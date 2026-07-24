Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος – Η παράβαση που κάνουν χιλιάδες οδηγοί χωρίς να το γνωρίζουν
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος – Η παράβαση που κάνουν χιλιάδες οδηγοί χωρίς να το γνωρίζουν

Οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν ότι όταν σταματήσουν το αυτοκίνητό τους μπορούν να αφήσουν τον κινητήρα να λειτουργεί για λίγα λεπτά χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά...

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος – Η παράβαση που κάνουν χιλιάδες οδηγοί χωρίς να το γνωρίζουν
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... καθώς στόχος του είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση της ηχορύπανσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Η άσκοπη λειτουργία του κινητήρα όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο δεν θεωρείται πλέον μια απλή κακή συνήθεια. Αντίθετα, αντιμετωπίζεται ως παράβαση που μπορεί να οδηγήσει σε βαρύ διοικητικό πρόστιμο, αλλά και σε αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ισχύων ΚΟΚ, οι οδηγοί δεν επιτρέπεται να αφήνουν τον κινητήρα του οχήματός τους να λειτουργεί χωρίς λόγο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση ή στάθμευση. Η διάταξη αφορά όλες τις περιπτώσεις όπου ο κινητήρας παραμένει σε λειτουργία χωρίς να εξυπηρετείται πραγματική ανάγκη μετακίνησης ή ασφαλούς λειτουργίας του οχήματος.



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