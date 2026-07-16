Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ βόρεια από το Λασίθι στην Κρήτη
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ βόρεια από το Λασίθι στην Κρήτη
Tο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 38 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από τη Νεάπολη Λασιθίου
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:45 το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) στη θαλάσσια περιοχή βόρεια από το Λασίθι της Κρήτης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 38 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από τη Νεάπολη Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 47,3 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 38 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από τη Νεάπολη Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 47,3 χιλιόμετρα.
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