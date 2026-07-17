Plastic Free Greece 2026: Κέρκυρα

Sponsored Content



Συγκεκριμένα 567,5 κιλά απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από τα οικοσυστήματα του νησιού, 129,5 κιλά από τις δύο ακτές Ύψος και Γουβιά και 438 κιλά από τον βυθό της θάλασσας. Οι ομάδες της Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και εξειδικευμένοι δύτες επιχείρησαν άοκνα, με μεγάλο κέφι και ζωντάνια καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες σχετικές επιδόσεις, αφού μαζεύτηκε περισσότερος από μισός τόνος σκουπιδιών.





Από μικρά πλαστικά και -δυστυχώς- χιλιάδες αποτσίγαρα, μέχρι ογκώδη αντικείμενα που δεν έχουν καμία θέση στο περιβάλλον, κάθε κιλό απορριμμάτων που συλλέχθηκε αποτελεί ένα ανακουφιστικό βήμα για τη Φύση και τους ανθρώπους, αλλά και αφορμή προβληματισμού.







Ως γνωστόν ο Ύψος με τα γαλαζοπράσινα νερά και η βοτσαλωτή παραλία Γουβιά βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του νησιού και αποτελούν δύο δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, που κάθε καλοκαίρι σφύζουν από ζωή και χιλιάδες κόσμο που αφήνει το «αποτύπωμα» του.

Αν σκεφτεί κάποιος ότι στις δύο παραλίες το 21% των απορριμμάτων ήταν διάφορα μικρά πλαστικά κομμάτια, αλλά και το ίδιο ποσοστό (21%) ήταν αποτσίγαρα (καταμετρήθηκαν 273 «γόπες» συνολικά), αντιλαμβάνεται ότι η επόμενη μεγάλη εκστρατεία θα πρέπει να γίνει, κάποια στιγμή, για την απαγόρευση του καπνίσματος στις ακτές (όπως συμβαίνει και σε άλλους Μεσογειακούς προορισμούς). Ας σημειωθεί ότι στην παραλία Ύψος βρέθηκαν και δύο ξύλινα παντζούρια, ένα συρτάρι, ένα ψυγειάκι και ένα δερμάτινο μαξιλάρι καναπέ.





Ασφαλώς, το πλαστικό παραμένει ο κύριος εχθρός του περιβάλλοντος, κάτι που φάνηκε έντονα και στους δύο υποθαλάσσιους καθαρισμούς, επίσης στη Γουβιά και στον Παλαιό Τουριστικό Λιμένα, εκεί όπου με φόντο τα ενετικά τείχη, τα ιστιοπλοϊκά και τα μικρά σκάφη δίνουν στον επισκέπτη την πρώτη γεύση από τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του Ιονίου. Στους βυθούς των δύο περιοχών συγκεντρώθηκαν σε αφθονία -μεταξύ άλλων- σακούλες, μπουκάλια νερού και αναψυκτικών, μεγάλα κομμάτια πλαστικού και ποτήρια μιας χρήσης.





Μετά τους καθαρισμούς, ο Ύψος και η Γουβιά προβάλλουν με τον δικό τους τρόπο τη μοναδική γοητεία της Κέρκυρας: ένα νησί όπου η καταπράσινη φύση συναντά το βαθύ μπλε του Ιονίου. Στέλνει όμως και το μήνυμα ότι κάθε επισκέπτης δικαιούται να απολαμβάνει το φυσικό περιβάλλον χωρίς την παρουσία σκουπιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση Plastic Free Greece πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.