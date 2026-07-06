Βανδάλισαν δημοτικό σχολείο στη Νάξο, ντροπή για όλους μας, λέει ο διευθυντής - Δείτε φωτογραφίες

Με δημόσια παρέμβασή του, ο διευθυντής εκφράζει τη θλίψη και την αγανάκτησή του για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για μια πράξη που δεν πλήττει μόνο ένα κτήριο, αλλά τις αξίες της Παιδείας και του πολιτισμού