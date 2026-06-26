Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 45χρονος στην Ρόδο
Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 45χρονος στην Ρόδο
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος ζούσε τo τελευταίο διάστημα στο νησί
Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί 45χρονος άνδρας, στο σπίτι όπου ζούσε, σε χωριό της Ρόδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες των αρμοδίων αρχών, ο 45χρονος ζούσε τo τελευταίο διάστημα στο νησί. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες των αρμοδίων αρχών, ο 45χρονος ζούσε τo τελευταίο διάστημα στο νησί. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
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