Μαύροι καπνοί και διακοπή της κυκλοφορίας από τη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

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Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν (4 οχήματα με 16 πυροσβέστες) στη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή του Αιγάλεω.Από το κτίριο εξακολουθούν να αναδύονται πυκνοί μαύροι και λευκοί καπνοί.Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω.Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Αιγάλεω.