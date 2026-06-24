ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας, μεγάλες καθυστερήσεις

Μαύροι καπνοί και διακοπή της κυκλοφορίας από τη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αιγάλεω

Μαύροι καπνοί και διακοπή της κυκλοφορίας από τη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Χθες, κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου και σήμερα, υπήρξε αναζωπύρωση στην αποθήκη

Μαύροι καπνοί και διακοπή της κυκλοφορίας από τη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω
Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν (4 οχήματα με 16 πυροσβέστες) στη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή του Αιγάλεω.

Από το κτίριο εξακολουθούν να αναδύονται πυκνοί μαύροι και λευκοί καπνοί.



Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Αιγάλεω.



Κλείσιμο
Μαύροι καπνοί και διακοπή της κυκλοφορίας από τη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω
Μαύροι καπνοί και διακοπή της κυκλοφορίας από τη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω
Μαύροι καπνοί και διακοπή της κυκλοφορίας από τη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης