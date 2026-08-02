Αντρίκος: Στο Παλαιό Φάληρο σε ένα παντοπωλείο για φαγητό ''όπως παλιά''
Αντρίκος: Στο Παλαιό Φάληρο σε ένα παντοπωλείο για φαγητό ''όπως παλιά''
Στον Αντρίκο στο Παλαιό Φάληρο για περιποιημένους, value for money μεζέδες σε ατμόσφαιρα αυθεντικού, παλιού παντοπωλείου.
Στον Αντρίκο στο Παλαιό Φάληρο για περιποιημένους, value for money μεζέδες σε ατμόσφαιρα αυθεντικού, παλιού παντοπωλείου.
Όταν έχουμε όρεξη για μια παρεΐστικη έξοδο, ελληνικές γεύσεις που θυμίζουν την κουζίνα της μαμάς ή της γιαγιάς μας, αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε σπίτι ούτε να κατευθυνθούμε απαραίτητα προς το κέντρο, αναζητούμε μια επιλογή που να συνδυάζει ζεστή ατμόσφαιρα, προσεγμένο φαγητό και λογικές τιμές.
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