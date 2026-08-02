Αντρίκος: Στο Παλαιό Φάληρο σε ένα παντοπωλείο για φαγητό ''όπως παλιά''
CANTINA

Αντρίκος: Στο Παλαιό Φάληρο σε ένα παντοπωλείο για φαγητό ''όπως παλιά''

Στον Αντρίκο στο Παλαιό Φάληρο για περιποιημένους, value for money μεζέδες σε ατμόσφαιρα αυθεντικού, παλιού παντοπωλείου.

Αντρίκος: Στο Παλαιό Φάληρο σε ένα παντοπωλείο για φαγητό ''όπως παλιά''
Όταν έχουμε όρεξη για μια παρεΐστικη έξοδο, ελληνικές γεύσεις που θυμίζουν την κουζίνα της μαμάς ή της γιαγιάς μας, αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε σπίτι ούτε να κατευθυνθούμε απαραίτητα προς το κέντρο, αναζητούμε μια επιλογή που να συνδυάζει ζεστή ατμόσφαιρα, προσεγμένο φαγητό και λογικές τιμές.

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