Αγριογούρουνο στη Λαμία «κοντρολάρει» μπάλα που βρήκε σε χωράφι, δείτε βίντεο

Με την ουρά του να κινείται διαρκώς και τη μπάλα να γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του, το αγριογούρουνο έμοιαζε να απολαμβάνει το παιχνίδι του