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Αγριογούρουνο στη Λαμία «κοντρολάρει» μπάλα που βρήκε σε χωράφι, δείτε βίντεο
Αγριογούρουνο στη Λαμία «κοντρολάρει» μπάλα που βρήκε σε χωράφι, δείτε βίντεο
Με την ουρά του να κινείται διαρκώς και τη μπάλα να γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του, το αγριογούρουνο έμοιαζε να απολαμβάνει το παιχνίδι του
Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα χαριτωμένο περιστατικό καταγράφηκε στη βόρεια Λαμία, όπου ένα αγριογούρουνο βρέθηκε σε χωράφι και αποφάσισε να ασχοληθεί με μια παρατημένη μπάλα ποδοσφαίρου, χαρίζοντας ένα απρόσμενο θέαμα στους κατοίκους της περιοχής.
Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το lamiareport.gr, το ζώο φαίνεται να πλησιάζει τη μπάλα με εμφανή περιέργεια. Αρχικά την αγγίζει διστακτικά με τη μουσούδα του, όμως όταν εκείνη αρχίζει να κυλά, το αγριογούρουνο δείχνει να ενθουσιάζεται και συνεχίζει να την ακολουθεί, σπρώχνοντάς την για αρκετά μέτρα μέσα στο χωράφι.
Με την ουρά του να κινείται διαρκώς και τη μπάλα να γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του, το αγριογούρουνο έμοιαζε να απολαμβάνει το αυτοσχέδιο παιχνίδι του, πριν τελικά απομακρυνθεί και χαθεί ανάμεσα στις ελιές της περιοχής.
Παρά τη μέτρια ποιότητα του βίντεο, το στιγμιότυπο συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να γίνει viral: έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή, μια δόση «ποδοσφαιρικού ταλέντου» και ένα φινάλε που αφήνει αναπάντητα ερωτήματα.
Το μόνο που παραμένει άγνωστο είναι η τύχη της μπάλας, καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν ο τετράποδος «ποδοσφαιριστής» την εγκατέλειψε στο χωράφι ή αν συνέχισε την προπόνησή του μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.
Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το lamiareport.gr, το ζώο φαίνεται να πλησιάζει τη μπάλα με εμφανή περιέργεια. Αρχικά την αγγίζει διστακτικά με τη μουσούδα του, όμως όταν εκείνη αρχίζει να κυλά, το αγριογούρουνο δείχνει να ενθουσιάζεται και συνεχίζει να την ακολουθεί, σπρώχνοντάς την για αρκετά μέτρα μέσα στο χωράφι.
@lamiareport.gr Στη βόρεια Λαμία βρέθηκε το νέο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου… και έχει μουσούδα! 🐗⚽ Ένα αγριογούρουνο εντόπισε παρατημένη μπάλα σε χωράφι, κούνησε χαρούμενο την ουρά του, την “κοντρόλαρε” με τη μουσούδα και χάθηκε ντριμπλάροντας μέσα στις ελιές... Άγνωστο μέχρι στιγμής τι απέγινε η μπάλα. Οι σκάουτερ πάντως έχουν ήδη ενημερωθεί. Όλα τα μεγάλα ταλέντα πάντως γεννιούντε στις αλάνες και τα χωράφια... 😄 #football #mundial #nature #fifa #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
Με την ουρά του να κινείται διαρκώς και τη μπάλα να γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του, το αγριογούρουνο έμοιαζε να απολαμβάνει το αυτοσχέδιο παιχνίδι του, πριν τελικά απομακρυνθεί και χαθεί ανάμεσα στις ελιές της περιοχής.
Παρά τη μέτρια ποιότητα του βίντεο, το στιγμιότυπο συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να γίνει viral: έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή, μια δόση «ποδοσφαιρικού ταλέντου» και ένα φινάλε που αφήνει αναπάντητα ερωτήματα.
Το μόνο που παραμένει άγνωστο είναι η τύχη της μπάλας, καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν ο τετράποδος «ποδοσφαιριστής» την εγκατέλειψε στο χωράφι ή αν συνέχισε την προπόνησή του μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.
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